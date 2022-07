A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste já aplicou 43.298 doses contra a gripe no município. A imunização segue disponível para toda a população acima dos 6 meses de idade. Para receber a vacina basta comparecer em alguma UBS (Unidade Básica de Saúde) da lista abaixo, sem necessidade de agendamento.

As pessoas que forem aos postos receber a vacina contra a Covid-19 poderão receber simultaneamente a vacina contra a gripe de forma segura. Para as pessoas que foram diagnósticas com Covid-19 a recomendação é aguardar um intervalo de 30 dias depois da recuperação do quadro clínico para buscar a imunização contra a gripe.

Pontos e horários da vacinação contra a gripe:

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS do Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Jardim Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul – Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798



• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468



• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Jardim Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30

• UBS do Jardim Europa

Rua Portugal, 522, Jardim Europa – Telefone: 3457.4954 / 3458.4745

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054