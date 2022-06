Dando sequência aos investimentos em segurança pública, a Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste adquiriu novos itens de uniforme para os guardas municipais. O investimento foi de R$ 154 mil em recursos próprios. O objetivo é valorizar os agentes durante sua atuação em prol da população.

São 360 calças padrão, 360 camisas padrão, 60 camisas de apoio, 60 calças de apoio, 360 camisetas, 50 jaquetas de inverno, 50 tarjetas de identificação, 120 shorts de educação física e 180 pares de coturno que serão distribuídos à corporação.

“Estamos dedicados a entregar o melhor para nossos guardas, novos fardamentos, equipamentos individuais e de segurança, novos armamentos, conceitos de tecnologia e inteligência para poder chegar em uma ocorrência já sabendo o que esta acontecendo. É o maior investimento na Guarda Municipal dos últimos tempos que fazemos com muito respeito, carinho e determinação necessárias para que os guardas possam cuidar do barbarense e voltar para suas famílias em segurança”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

“O investimento em logística e em cursos para os guardas municipais reflete e retrata o respeito que a Administração Municipal tem com os responsáveis pela segurança pública”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil (Sesetran), Rômulo Gobbi.

No dia 28 de maio, a Sesetran conferiu certificado a novos 23 agentes que passaram a integrar a Guarda Civil Municipal, em evento de formatura. Com a ampliação do quadro de funcionários, a corporação passou a atuar com 153 guardas municipais.

Desde o início da Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan, já foram investidos R$ 2,9 milhões na aquisição de novas viaturas, armamentos e equipamentos para a Guarda Civil Municipal.