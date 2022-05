A Secretaria de Meio Ambiente abriu inscrições para o curso gratuito de Orquídeas para produtores, trabalhadores rurais e interessados de Santa Bárbara d´Oeste. Os encontros serão nos dias 7 e 8 de junho, das 8 às 17 horas, no Museu da Água. Para se inscrever é necessário ter no mínimo 18 anos de idade e ser alfabetizado. As vagas são limitadas.

O curso, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem como objetivo oferecer técnicas apropriadas para cultivar orquídeas. Dentre os assuntos abordados estão formas de classificação das orquídeas, formas de crescimento, fatores ambientais que interferem no desenvolvimento, plantio, nutrição e controle das pragas e doenças, replantio, técnica de propagação e preparação da planta para comercialização.

As inscrições devem ser realizadas na Secretaria de Meio Ambiente, pelo telefone (19) 3464.9010, de segunda a sexta-feira, das 7 às 13 horas. O Museu da Água está localizado na Rua Camilo Augusto de Campos, 487, no Jardim América.