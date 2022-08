Com 3.713 empregos com carteira assinada gerados entre janeiro e junho de 2022, Santa Bárbara d’Oeste encerrou o primeiro semestre do ano na liderança do ranking regional de geração de empregos. Os dados são oficiais e foram divulgados na semana passada pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão vinculado ao Governo Federal.

Na análise dos últimos 12 meses (julho de 2021 a junho de 2022) o número de empregos gerados é ainda maior, somando 5.463 empregos com carteira assinada no Município.

Santa Bárbara também apresenta o melhor desempenho da região na balança comercial referente ao primeiro semestre do ano, com saldo positivo de US$ 111,4 milhões. O Município registrou um aumento de 66% nas exportações e de 30% nas importações em comparação com o primeiro semestre de 2021.

“Santa Bárbara d’Oeste apresenta inúmeras oportunidades aos empreendedores e aos trabalhadores. Somos uma das cidades que mais gera empregos no Estado de São Paulo e figuramos, durante o ano todo, na liderança do ranking regional de empregos. Nossa cidade está pronta e preparada para o futuro, com altos índices na Saúde, Educação e Segurança Pública, além de contar com 100% de esgoto tratado e ampla reserva de água. Temos o Desenvolvimento Econômico em destaque e somos a melhor cidade do Brasil em qualidade de vida. O trabalho engrandece a nossa vida e isso enobrece a nossa cidade”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.