Cerca de 120 profissionais entre orientadores e agentes de serviços escolares, agentes de administração escolar, cozinheiras, estagiários e cuidadores de alunos do público-alvo da educação especial participaram nesta terça-feira (27), de formação de Primeiros Socorros no Salão Nobre da Secretaria de Educação. O primeiro encontro foi no dia 20 de setembro.

O curso tem o objetivo de preparar os profissionais que atendem crianças de 4 a 10 anos para prestar atendimento de primeiros socorros caso necessário. A iniciativa integra a formação continuada em cumprimento a Lei Federal nº 13711/2018, a Lei Lucas.

A formação foi ministrada por professores e alunos do curso de enfermagem da ETEC Prof. “Dr.. José Dagnoni”- Centro Paula Souza e teve como conteúdo: manobra de desengasgo, parada respiratória, convulsão e desmaio, febre e ferimentos leves, intoxicação e fratura e quedas.

No mês de agosto a Secretaria de Educação iniciou o curso, em parceria com a Secretaria de Saúde, para 420 auxiliares de desenvolvimento infantil. No primeiro semestre a formação foi realizada para cerca de 165 profissionais do Maternal III.