Santa Bárbara d’Oeste sedia neste sábado (25) e domingo (26) dois eventos do Basquete 3×3 no Espaço Ball Place, localizado no Jardim Firenze. As ações contam com apoio da Prefeitura, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes).

No sábado, o Areninha 3×3 ocorrerá das 10 às 12 e das 14 às 17 horas, com introdução à prática esportiva, regras oficiais e simulação de torneio com entrega de certificados, podendo participar crianças a partir dos 10 anos.

Já no domingo o campeonato da modalidade, promovido pela Liga ANB 3×3, terá as categorias Adulto Masculino e Feminino, servindo também para o teste das equipes e dos atletas na pré-temporada 2023 de competições.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 98604.8725 ou pelo link play.fiba3x3.com/events.

