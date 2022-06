O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou nesta sexta-feira (24) as atrações principais do Santa Bárbara Rock Fest. Subirão ao palco na edição 2022 do maior festival de rock da região Nenhum de Nós, Sepultura, Di Ferrero e Maneva. O evento será realizado entre os dias 26, 27 e 28 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara, com entrada franca.

A 5ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio da Maravilhas do Lar e Supermercados Pague Menos.

“Anote na agenda: o Santa Bárbara Rock Fest será nos dias 26, 27 e 28 de agosto, em nossa Usina Santa Bárbara. Neste ano são 4 atrações principais: Nenhum de Nós, Sepultura, Di Ferrero e Maneva! E além dos shows principais, nos 3 dias de eventos teremos também as apresentações dos artistas de SBO e da região. O Rock Fest é hoje um dos maiores eventos do segmento e para todos aqueles que aguardavam, ele está de volta. A nossa festa é bárbara!”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Neste ano o Rock Fest apresenta também um novo site (culturasbo.com/rockfest). Após a divulgação das atrações principais, nos próximos dias serão abertas as inscrições para a seleção das bandas que se apresentarão no evento.

Sobre as atrações:

Nenhum de Nós

Em outubro de 2021 o Nenhum de Nós completou 35 anos de carreira tendo superado a marca de 2 mil shows. Com 17 discos, três DVDs e dois EPs lançados, a banda recebeu inúmeros prêmios, amplo reconhecimento de público e de crítica, e possui uma imensa legião de fãs no Brasil e na América Latina. Desde 1986 na estrada, o Nenhum de Nós é uma das principais bandas brasileiras em atividade no segmento Pop&Rock. Em 1987 o disco de estreia trouxe “Camila Camila” como primeiro sucesso, emplacando nos próximos anos os hits “Astronauta de Mármore”, “Vou Deixar Que Você Se Vá”, “Paz e Amor”, “Da Janela”, “Você Vai Lembrar de Mim”, entre outros.

Sepultura

Depois de dois anos, o álbum Quadra, lançado em 7 de fevereiro de 2020, viaja pelo Brasil e pelo mundo para ser apresentado ao vivo pela banda Sepultura, formada por Andreas Kisser (guitarra), Derrick Green (vocal), Paulo Xisto Jr. (baixo) e Eloy Casagrande (bateria). O Sepultura traz ao palco a consequência do crescimento como banda e a exploração de novas possibilidades, com thrash metal, ritmos brasileiros percussivos, o violão instrumental como característica geral e a ‘groovada’, lenta, com melodia. Apesar da turnê focada em Quadra, o Sepultura deve tocar também as músicas mais antigas que fazem parte de sua carreira.

Di Ferrero

Di Ferrero é cantor e compositor, tendo sido vocalista da banda de rock brasileira NX Zero e estreando carreira solo em 2018. Com a banda, o cantor ganhou prêmios como “Melhor Cantor” no Prêmio Multishow de Música Brasileira em 2011 e “Melhor Álbum de Rock Brasileiro” no Grammy Latino em 2009. Além disso, alcançou sete vezes o 1ª lugar de música mais tocada no país. Na TV, Di foi jurado do The Voice Brasil por duas temporadas, do X-Factor Brasil 2016 e especialista no Pop Star, da TV Globo, além de apresentar o The Voice Extras, no Canal Sony. A carreira solo apresenta os singles “Onde A Gente Chegou”, “Desculpa”, “Vai Passar” e lançamentos “Aonde é o Céu”, “Intensamente” e “Descansa”.

Maneva

O Maneva é uma banda nativa da capital paulista, tem como objetivo denunciar as desigualdades sociais e também mostrar o prazer de viver a vida. Formada por cinco grandes amigos, Tales de Polli (voz e violão), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Diego Andrade (percussão) e Fabinho Araújo (bateria), a banda já teve mais de 10 premiações e 1,5 bilhão de streams nestes 17 anos de estrada.

Sobre o Rock Fest

Realizado pela primeira vez em 2014, no Parque Araçariguama, o Santa Bárbara Rock Fest nasceu com o objetivo de incentivar a composição e produção musical, valorizar a arte como fonte de cultura e lazer, aprimorar e desenvolver o âmbito musical, além de revelar os talentos da cidade e região. Os artistas se apresentaram nos palcos “Água” e “Terra”, além da “Tenda Jam”. Ao todo, entre shows e intervenções, 50 atrações estiveram presentes nesta edição, que teve como destaque a banda brasileira de rock da década de 80, Ultraje a Rigor. O festival nasceu como foco na preservação do meio ambiente. Para selar a iniciativa foi realizado o plantio de 150 mudas de árvores no local do evento em homenagem a cada um dos 150 músicos que se apresentaram nos palcos. Mais de 70 mil pessoas passaram pela 1ª edição durante três dias de evento.

A partir da segunda edição, o evento ganhou uma nova casa: a Usina Santa Bárbara. Em 2015 teve como atração principal a banda Ira! e em 2017 o projeto ganhou fôlego com a realização do evento, por meio da captação de recursos via ProAC ICMS – Programa de Ação Cultura, do Governo do Estado de São Paulo, com patrocínio da Denso do Brasil e apoio do Refrigerantes Esportivo. A terceira edição teve como diferencial a inscrição de bandas de forma totalmente on-line. Ao todo, 180 bandas se inscreveram, sendo grupos da cidade, do interior de São Paulo e até de outros estados. De maneira democrática foi eleita uma comissão de análise que definiu cotas considerando que 80% das bandas fossem barbarenses, 10% composta por bandas da região e outros 10% por bandas cover do Estado. A programação oficial contou com a participação de 61 atrações, tendo a banda Titãs como show principal. O Rock Fest também abraçou diferentes vertentes das artes, com distribuição de livros infantis, oficinas com artistas, a “Arte Rock” – feira de Economia Criativa que une o artesanato à música, e o “Bosque do Rock” – com a distribuição de 1.000 tubetes para plantio de sementes, sendo que ao plantar uma semente, o participante, por meio de tag, dedicava seu ato a uma pessoa junto de suas canções de rock preferidas.

A quarta edição foi realizada no ano de 2019 e contabilizou a presença de pessoas de 80 cidades diferentes, incluindo outros estados. Ao todo, 168 bandas se inscreveram para fazer parte desta edição, sendo 75% de bandas de fora de Santa Bárbara d’Oeste, como Americana, Piracicaba, Campinas, São Paulo e Limeira. A line-up oficial contou com 46 bandas divididas em quatro palcos, “Terra”, “Água”, “Jam” e “Gig”. Foram mais de 30 horas de muita energia, boa música, ambiente familiar, sustentabilidade e o melhor da culinária barbarense. As atrações principais foram Projeto T.R.E.N, Plebe Rude, Camisa de Vênus e Frejat. Nesta edição o “Palco Energia” foi um dos diferenciais, sendo composto por bicicletas geradoras de eletricidade, possibilitando a apresentação de qualquer pessoa ou banda – os interessados deveriam ter no mínimo quatro integrantes para pedalar e gerar energia às caixas de som e assim dar um show ao público. O evento também contou com a “Food Rock”, uma grande praça de alimentação composta por estabelecimentos gastronômicos da cidade como proposta de fomento ao turismo gastronômico, além da “Shop Rock”, uma área para entrar no clima ou levar uma lembrança para casa: tatuagem, piercing e barbearia à disposição dos visitantes e a venda de produtos exclusivos e oficiais do S.Bárbara! Rock Fest, como camisetas, bonés, canecas com cordão e chaveiros.