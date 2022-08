Agora o público poderá treinar as músicas para o Santa Bárbara Rock Fest 2022 pelo Spotify – serviço de música comercial em streaming, podcasts e vídeos comerciais. Para entrar no ritmo do Maior Festival de Rock da Região, a pessoa pode acessar a seleção pelo link rockfest.culturasbo.com/playlist

A playlist da rede social inicia com as faixas mais tocadas das atrações principais da edição 2022: Nenhum de Nós, Ratos de Porão, Sepultura, Di Ferrero e Maneva e segue com as bandas autorais locais e regionais da line-up do Festival, além de alguns covers (tributos).

É possível acessar gratuitamente o Spotify associando uma conta da rede social Facebook ou criando uma nova conta com um e-mail válido. Existem versões para desktop (computador) e via iPhone/iPad ou Android.

Santa Bárbara Rock Fest 2022

Com entrada gratuita, a edição 2022 acontecerá entre os dias 26, 27 e 28 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara. Ampla estrutura com cinco palcos “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Air”, ambiente familiar, sustentabilidade, artesanato e gastronomia.

A 5ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Município de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com patrocínio da Maravilhas do Lar, fornecedor oficial Heineken, apoio do Supermercados Pague Menos, Sapore e FAM – Faculdade de Americana, rádio oficial Santa Bárbara FM 95,9 MHz.

Mais informações no site www.rockfest.culturasbo.com/ e nas redes sociais @rockfestsbo

Confira a programação oficial com horários e palcos da edição 2022 do Santa Bárbara Rock Fest:

– SEXTA-FEIRA 26/08/2022

18h30 – Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste – OFISB – Palco TERRA

19h – Katados (Pop Rock / Classic Rock) – Palco GIG

19h – Electro Rock (Classic Rock) – Palco AIR

20h – Organa (Rock Alternativo) – Palco ÁGUA

20h – Veidan Land (Heavy Metal) – Palco JAM

20h – Guns N’Roses Cover Brazil – Palco TERRA

21h – Bandock (Pop Rock / Hard Rock) – Palco AIR

21h –Single Pop (Pop Rock) – Palco GIG

22h – NENHUM DE NÓS – Palco TERRA

– SÁBADO 27/08/2022

13h – Artéria Rock (pop rock) – Palco ÁGUA

13h – SKA7 (Ska Rock) – Palco JAM

14h – Scum Noise (Heavy Metal / Hard Core) – Palco GIG

14h – Bando d’água (Pop Rock) – Palco AIR

15h – Banda Póstuma (Death Metal Melódico)– Palco ÁGUA

15h – Rockstrada (Pop Rock/Classic Rock)– Palco JAM

16h – Banda G.T.C (Classic Rock) – Palco GIG

16h – Graves (Nu metal / Metal) – Palco AIR

17h – New Democracy (Heavy Metal) – Palco ÁGUA

17h – Frann Azalim Rock Club – Palco JAM

18h – Hard Coffee (Pop Rock / Classic Rock)– Palco GIG

18h – Apostullus (Classic Rock / Hard Rock)– Palco AIR

19h – Jaeder Menossi Interestellar Experience (Heavy Metal) – Palco ÁGUA

19h – Sabbath Cadabra (Heavy Metal)– Palco JAM

19h – DYNAMITE SCORPIONS COVER [cover] – Palco TERRA

20h – NightFall Nightwish Tribute (Metal Sinfônico) – Palco GIG

20h – Sonoramente (Pop Rock) – Palco AIR

21h – Violência Moral (Hard Rock /Heavy Metal)– Palco ÁGUA

21h – The New Drunks (Folk Rock)– Palco JAM

21h – Ratos de Porão – Palco TERRA

22h – Hellskitchen (Heavy Metal) – Palco GIG

22h – The Ones (Pop Rock) – Palco AIR

23h – SEPULTURA – Palco TERRA

– DOMINGO 28/08/2022

13h – Confraria Rock Club (Classic Rock)– Palco GIG

14h – Submerso (Pop Rock/Rock Instrumental/Indie Rock) – Palco ÁGUA

14h – Banda Nova Califórnia (Rock Alternativo Post Grunge) – Palco JAM

15h –Soluarea (Pop Rock) – Palco GIG

15h – Hoze (Pop Rock) – Palco AIR

16h – Charcot Marie (Groove Rock Brasilidades) – Palco ÁGUA

16h – Banda AL9 (Rockabilly) – Palco JAM

16h – Legião Urbana Cover do Brasil [cover] – Palco TERRA

17h – Rising Power AC/DC [cover] – Palco GIG

17h – Bratislava (Pop Rock) – Palco AIR

18h – CPK Rock Band (Classic Rock) – Palco ÁGUA

18h – Rubão na Atividade (Pop Rock) – Palco JAM

18h – DI FERRERO – Palco TERRA

19h – Alma Lavada (Pop Rock) – Palco GIG

19h – Casa Fort (Pop Rock/Reggae) – Palco AIR

20h – MANEVA – Palco TERRA