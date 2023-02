O Município de Santa Bárbara d’Oeste registrou superávit de R$ 15,7 milhões no ano de 2022. Os dados foram apresentados durante Audiência Pública realizada nesta quinta-feira (23) na Câmara Municipal.

De janeiro a dezembro de 2022 o Município teve receita na ordem de R$ 779,4 milhões e despesas liquidadas na ordem de R$ 763,6 milhões.

“Nossa gestão apresenta prioridades que vão ao encontro daquilo que o cidadão barbarense deseja, que é o investimento em áreas prioritárias como Saúde, Educação e Infraestrutura. Tudo isso ocorre em meio à austeridade com os gastos públicos e um trabalho contínuo de ampliar a arrecadação do município, seja com novas empresas que aqui se instalam ou a ampliação daquelas já existentes em Santa Bárbara”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

