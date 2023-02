Santa Bárbara d’Oeste alcançou novamente

bons resultados nos índices de Segurança Pública no ano de 2022. Conforme dados estatísticos oficiais divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a cidade apresentou redução de crimes e tem as menores de taxas de delito por 100 mil habitantes na região.

Os novos números, inclusive, vão ao encontro de outros grandes índices já alcançados no ano passado. Santa Bárbara d’Oeste é a cidade mais segura do Estado de São Paulo de acordo com o Instituto Sou da Paz.

“Sabemos que podemos melhorar ainda mais. E trabalhamos para isso. Já nas próximas semanas faremos a convocação de novos profissionais aprovados em concurso público e iniciaremos a terceira turma de novos guardas municipais em menos de um ano. Os 23 novos guardas se somarão aos 38 formados na primeira e segunda turmas. Nós realizamos a maior contratação de guardas municipais em toda a história de Santa Bárbara”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

O prefeito, inclusive, visitou a sede da Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil nesta quarta-feira (8). Na ocasião, as 3 novas motos Zero KM e os novos armamentos recentemente adquiridos foram demonstrados. “Os novos guardas contam com uma ampla estrutura para o desempenho de suas atividades. Autorizei a compra de mais 4 novas viaturas Zero Km, que se somam aos outros 8 veículos recentemente adquiridos, reforçando a frota da nossa Guarda Municipal. Além disso recebemos 3 novas motos, novos armamentos e equipamentos. Também ampliamos o sistema de videomonitoramento, com 236 câmeras instaladas pelo Município – inclusive na área rural, uma de nossas propostas durante a nossa caminhada. Em Santa Bárbara há um forte investimento na Guarda Municipal e nossas ações são em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Trabalho sério que vem sendo feito nos últimos anos, proporcionando segurança e oferecendo qualidade de vida ao cidadão!”, acrescentou o prefeito.

