Santa Bárbara recebe turnê Passim: 7 anos aqui e lá

O grupo Passim em sexteto apresenta em Santa Bárbara d’Oeste

a sua turnê “Passim: 7 anos aqui e lá”, uma celebração à trajetória do projeto e seus dois álbuns “Passim” e “Passim II” – que já rodou por mais de sete países e diversos estados e cidades do Brasil -, com histórias cantadas que transitam entre a música brasileira e as suas múltiplas influências. O show, neste domingo (02/04), às 10h30, com entrada gratuita, é na Estação Cultural da Fundação Romi, que apoia o evento junto à Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. O repertório passeia pelos fados portugueses, rasgueados espanhóis, modinhas, choros, modas de viola, cantorias nordestinas e marchas-rancho. O artista Do Prado é o convidado para a abertura.

O sexteto, em sua peculiar formação, traz Jacque Falcheti (voz e pandeiro) e Flávio Vasconcelos (arranjos, violão e voz) acompanhados por Melina Cabral (vibrafone, percussão), Jonas Moncaio (violoncelo), Rodrigo Müller (corne inglês e oboé) e Rui Kleiner (bandolim). O projeto reúne as melhores canções dos dois álbuns lançados: “Passim” (2016), gravado em Portugal, com participação de músicos portugueses e italianos, e “Passim II” (2021), gravado no Brasil, com participação especial de Mônica Salmaso e Andrea dos Guimarães.

“Com alegria, Passim comemora 7 anos, com 7 shows presenciais em 7 cidades do Estado de São Paulo. Levar daqui pra lá, trazer de lá para aqui, o grupo homenageia e reflete, de maneira crítica, sobre uma importante faceta da música brasileira, contando e cantando sua própria história ao passo que continua a escrevê-la”, diz Vandreza Freiria, produtora executiva do projeto.

O repertório do show em Santa Bárbara d’Oeste apresenta arranjos minuciosamente escritos para cada instrumento, que transitam entre ritmos da cultura brasileira e suas linguagens com texturas únicas para as histórias cantadas. A composição das canções traz gêneros da música popular brasileira em sincronia com a influência da música ibérica – fados portugueses, rasgueados espanhóis, modinhas, choros, modas de viola, cantorias nordestinas, marchas-rancho, entre outros.

“O projeto também sintetiza as influências musicais mais marcantes do início da minha carreira: das canções caipiras cantadas em minha casa à música de Villa-Lobos, das cirandas e xotes dançados com meus amigos até o mestre Elomar. Acho que os anos de pesquisa das tradições musicais brasileiras junto com estudos da música erudita dançam nas notas que escrevi, uma a uma, nos arranjos dos dois discos e que temos o prazer de trazer tal como lá estão para os palcos, ao vivo”, diz Flávio Vasconcelos, diretor artístico do projeto.

A turnê celebra a trajetória do Passim, que nasceu do convite de Flávio à musicista Jacque Falcheti para, inicialmente, cantar suas canções. “A ideia do projeto desde o início teve esse caráter mambembe e cosmopolita, aberto para conhecimento de novas canções, culturas, formas de se fazer música, na busca de trazer o que tem de mais bonito no Brasil: a sua diversidade”, diz a cantora Jacque.

“Em Portugal, durante as gravações do primeiro álbum, que tem 14 canções de minha autoria, acabou se consolidando essa alma armorial do Passim, instrumentos acústicos e essas influências, gostos e cores com fados à nossa maneira, galopes, epopeias e histórias. Isso tudo se emaranha no próprio nome do projeto: Passim vem do latim e significa ‘aqui e lá'”, completa Flávio.

A influência da cultura ibérica na música brasileira é contada nas histórias cantadas por Passim e também pelos arranjos que trazem citações simbólicas de elementos desse universo e seus afluentes.

“A celebração e saudação de traços dessa cultura ibérica como neste trecho da canção ‘Fado Bruto’: ‘Gosto dessas serenatas, de seus versos e das quadras, dos suspiros e gemidos, das conversas descaradas que me trazem guitarradas quando eu toco os lábios seus’, encontram a reflexão crítica das mazelas do colonialismo, como no outro refrão: ‘Peripécia desalmada, a sua ira embalsamada ainda pulsa reluzente, desenredo da bravata que atiçou o mata-mata e minha nudez se fez doente’. Cantar esses Brasis à nossa maneira é trazer a memória à tona para esperançar um futuro mais consciente”, diz Flávio.

Para incentivar a produção musical autoral e trazer um pouco da alma de cada um dos lugares por onde o grupo vai passar, Passim convidou um “cantautor” regional para abrir o espetáculo musical em cada cidade. Com referências de diversos nomes da MPB e influenciado pelos beats da atualidade, em Santa Bárbara d’Oeste será Do Prado, que faz parte de um cenário singular do interior paulista atuando desde 2015 entre casas de shows, saraus e eventos. O artista lançou dois trabalhos em 2020: os EPs “Do âmago” e “Quando o sol acende”, que estão disponíveis em todas as plataformas de streaming.

Premiado pelo ProAC (Programa de Ação Cultural), com realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o projeto “Passim: 7 anos aqui e lá” acontece em sete cidades do interior do Estado de São Paulo: Limeira (31/03), Rio Claro (01/04), Santa Bárbara d’Oeste (02/04), Espírito Santo do Pinhal (15/04), Araras (16/04), São Luiz do Paraitinga (21/04) e Ubatuba (22/04).

SERVIÇO

Show “Passim: 7 anos aqui e lá”

Data: domingo (02/04)

Horário: 10h30

Local: Estação Cultural da Fundação Romi – Avenida Tiradentes, 2 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste/SP

Gratuito – entrada por ordem de chegada