O Centro de Atendimento ao Turista e no Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste receberão neste domingo (22) o evento multicultural “Festival Inflama”, com muita música, dança, teatro, poesia, artes visuais, culinária, artesanato e moda. Toda programação é gratuita.

Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o evento sociocultural reunirá diversas vertentes da arte, tendo como ênfase o fomento à cultura local, trazendo lazer e arrecadação de produtos não perecíveis para projetos sociais e incentivando ações de economia criativa e o trabalho de artistas profissionais e amadores. O evento terá apresentação de Ed Cleiton e Wesla Bravo.

Confira detalhes da line up do “Festival Inflama”:

14h – 14h50: Discotecagem Inflama

14h50 – 15h30: Charli.ON

Charli.ON migrou em pouco tempo para Americana (SP). Ouvinte assíduo de hip-hop, descobriu o gosto pela rima improvisada apenas aos 20 e participou de batalhas e por muitas vezes foi vitorioso. Aos 25 anos começou a produzir seu primeiro álbum que só foi lançado em 2018, o “Missão Genuína”.

15h50 – 16h30: Ferdi Oliveira

Natural de Campinas (SP), Fernando Oliveira, o Ferdi, explora em suas canções, questionamentos existenciais e filosóficos e trará o espetáculo Devaneio, que junta seus três álbum, Ginga de Gigante (2016), Na Pele (2018) e Griô (2020).

16h50 – 17h30: Maracatu Estação Quilombo

Composto por crianças, jovens e adultos, o Maracatu Estação Quilombo é aberto para a comunidade e busca meios de expandir e fortalecer esse trabalho social, principalmente em regiões que apresentem maior vulnerabilidade. Realiza apresentações em diversos eventos de Americana e região e atualmente conta com cerca de 20 integrantes assíduos.

17h40 – 18h20: Ceano

Uma mistura de rock e pop, com influências da MPB, Ceano é uma banda que mescla estilos sonoros fugindo do óbvio. Hoje a banda reaquece os motores para apresentar ao público sua nova fase, mais sofisticada e dançante, com um show que além de reviver as músicas mais conhecidas, também apresenta canções inéditas, que serão lançadas em seu próximo álbum “Bonsenso”.

18h40 – 19h20: Plena Rap

Formado pelos Mcs DZRMC e Vittim e o DJ FXLP$, o Grupo já dividiu palco com grandes nomes do hip-hop e grandes shows e eventos destaque. Seu álbum de estreia ”Ascenda” (2021) conta com 10 faixas e participações do Rapper mineiro Viluje, Do Prado e a cantora Barbara Gimines. As composições refletem as vivências dos integrantes e ressaltam críticas ao racismo estrutural e evolução.

19h40 – 20h20: Do Prado

Músico e compositor, Do Prado é umas das maiores referências de brasilidade na cena local. Em 2020 o artista lançou dois EP’s, “Quando o sol acende” e “Do Âmago”. Em fevereiro deste ano o músico lançou o seu mais novo single “Sereia” e todos os trabalhos distribuídos nas plataformas de Streaming e no YouTube. Atualmente o músico em uma nova fase artística trabalha na construção do seu primeiro álbum com novas referências e propósitos.

21h – 22h: DaLua

Rapper e produtor musical de Campinas, DaLua está na cena hip-hop desde 2005, expandindo seu trabalho em todo o interior paulista até as grandes capitais.

Integrante do coletivo Astro Gang, DaLua já dividiu palcos com ícones como Sandrão RZO, O Rappa, Racionais MCs e Rashid. Homenageou Ronaldinho Gaúcho, duas vezes eleito o melhor do mundo pela FIFA.

O artista fez sua estreia solo em “Nirvana I”, estabelecendo-se como um dos mais originais da cena, já emplacou os hits “Mochila” e “Chainz On My Neck” entre outras e colaborou com alguns dos maiores artistas da cena.

O CAT e o Museu da Imigração estão localizados na Rua João Lino, 362, no Centro.