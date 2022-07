Santa Bárbara d’Oeste receberá no dia 14 de agosto o Circuito Sesc de Artes 2022, com show da cantora e compositora Ana Cañas, além de programação de dança, literatura, artes visuais, teatro e circo. Promovido pelo Sesc São Paulo, em parceria com a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, a partir das 16 horas, o evento será na Praça da Migração, localizada na Avenida da Indústria, s/nº, no Jardim Pérola. Todas as atividades são gratuitas.

O Circuito trará o projeto “Ana Cañas Canta Belchior” que nasceu a partir de uma live feita pela cantora durante a fase mais aguda da pandemia de Covid-19, interpretando músicas do cantor cearense. A obra acabou transformando-se em álbum e, posteriormente, em uma turnê. Entre as canções do repertório do show, estão: “Alucinação”, “Na Hora do Almoço”, “Sujeito de Sorte” e “Como Nossos Pais”.

Confira a programação completa:

Circuito Sesc de Artes 2022 | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Dia 14 de agosto, a partir das 16 horas

DANÇA – Desbunde, Coletivo Desvelo

LITERATURA – Telhado de Histórias, com Paula Aguiar (mediação de leitura)

ARTES VISUAIS – Rotoscopia Analógica com Giroscópio Filmes

TEATRO – A Cruzada dos Corações Puros, Cia Variante

CIRCO – Esquadrão Bombelhaço (espetáculo + vivência)

MÚSICA – “Ana Cañas canta Belchior”

Praça da Migração – Avenida da Indústria, s/nº, no Jardim Pérola, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita