Santa Bárbara d’Oeste registrou queda de 65% no número de óbitos causados por acidentes de trânsito na área urbana em 2021, na comparação com o ano anterior. Os dados são do Infosiga, do Governo do Estado de São Paulo.

De acordo com o levantamento, em 2021 foram registrados sete óbitos, redução significativa comparada a 2020, quando houve 20 óbitos causados por acidentes de trânsito na área urbana.

Para o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, a redução de acidentes propicia melhorias em várias áreas das políticas públicas. “Além de diminuir os traumas familiares, a redução gera economia na saúde, no que se refere a atendimentos, internações e cirurgias médicas, e na área social e trabalhista com queda nos afastamentos do trabalho”, pontuou. “Atendendo diretrizes do prefeito Rafael Piovezan, seguimos com estudos técnicos e ações que proporcionam um trânsito ainda mais seguro. O nosso trabalho tem o objetivo de reduzir ano a ano o número de ocorrências”, completou.

A redução de óbitos também está ligada às medidas adotadas pela Administração Municipal nos últimos anos, como a elaboração de um diagnóstico dos locais e causas dos acidentes. Além disso, faz parte das ações da Prefeitura, reforma e manutenção da sinalização horizontal em diversos bairros, implantação de semáforos com tempo exclusivo para pedestres, instalação de defensas metálicas, implantação de mais de 30 km de ciclovias e ciclofaixas, implantação de travessias elevadas (lombofaixas), implantação de sistema binário de circulação em diversos bairros, ações corretivas de engenharia de tráfego, melhorando o fluxo e segurança de veículos e pedestres, fiscalização eletrônica e de agentes de trânsito, além de campanhas educacionais da Cidade Mirim de Trânsito.

Mais investimentos para o trânsito

Nesta segunda-feira (18), o prefeito Rafael Piovezan assinou convênio com o Governo do Estado assegurando ao Município R$ 3 milhões para recapeamento de vias, instalação de semáforos e dispositivos de segurança por meio do projeto “Respeito à Vida”, do Detran-SP.