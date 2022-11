As ações do “Novembro Negro. Todo Dia, Toda Hora” seguem neste sábado e domingo em Santa Bárbara d´Oeste com Feira Preta, Mostra Cultural, Cortejo Afro e celebração ao Dia da Consciência Negra, envolvendo arte, dança, apresentações, poesia, coral e muita cultura negra, promovendo uma cultura de paz e respeito.

No sábado, das 9 às 15 horas, a Feira Preta – 4ª Feira de Artes Culturais da Comunidade Negra, em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias promete cultura e fomento da economia criativa. A iniciativa valoriza a arte, e o saber popular afro brasileiro, além de gerar renda. Haverá expositores com artesanato de camisetas, bonecas de pano, acessórios, canecas, entre outros. Também livros de autores negros e negras que abordam a questão étnico-racial e apresentações de roda de ciranda, roda de samba do projeto Samb’Ajuda, rap e capoeira. Os visitantes também poderão provar produtos veganos, acarajé, panquecas, antepasto de beringela, pão caseiro, cuscuz e doces no copo, que estarão sendo comercializados durante o evento, que contará com a participação da ACCONE – Artes Culturais da Comunidade Negra de Santa Bárbara D’Oeste e da AMERIAFRO – Feira de Arte + Cultura Afro brasileira.

A Mostra Cultural é o ápice das atividades trabalhadas ao longo do ano letivo nas escolas municipais, referenciadas nas Leis Federais 10.639/03 e 11.645/08. Ela será realizada no sábado (19), das 14 às 17 horas, no Teatro Municipal Manoel Lyra. São alunos de oito escolas que se apresentam para a comunidade escolar e famílias com música, teatro, capoeira, maculelê e poesia.

No domingo (20), Dia da Consciência Negra, haverá Cortejo Afro que sairá da Praça Central às 8h30 e seguirá até a Estação Cultural. O evento começa às 9h30 e terá apresentações de alunos da Casa da Criança, EMEI Zinho Saes, CIEP Dom Eduardo Koiak e Colégio Êxitus Objetivo, com capoeira, maculelê, música, poesia e coral. Os profissionas da Secretaria da Educação que participaram da formação promovida pelo Centro Cultural Candeeiro em parceria com a Prefeitura, realizam apresentação de ciranda. O Grupo Hip Hop Connection da academia JK e o Studio Authentic Arts apresentam Hip Hop e o grupo de Maracatu encerra o evento, às 12 horas.

O calendário do Novembro Negro foi iniciado no dia 16 e já contou com rodas de conversa com mulheres e homens pretos nas escolas e sobre os impactos do racismo na saúde na Secretaria da Educação.

A realização é da Comissão de Mobilização Social de Santa Bárbara d’Oeste do Projeto Jaê – Educação para Equidade – iniciativa da Secretaria de Educação e Comunidade Educativa CEDAC, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo. A comissão é composta por representantes da sociedade civil, organizações sociais e equipamentos públicos.

Confira a programação deste final de semana:

Feira Preta

Dia 19 de novembro, sábado, das 9 às 15 horas

Em frente ao Museu da Imigração e Centro de Memórias

Aberto ao Público

Mostra Cultural da Secretaria de Educação

Dia 19 de novembro, sábado, das 14 às 17 horas

Teatro Municipal Manoel Lyra (Rua João XXIII, 61, Centro)

Público Alvo: alunos

Dia da Consciência Negra

Dia 20 de novembro, domingo

8 às 9 horas – Cortejo da Praça Central até a Estação Cultural

9h30 às 12 horas – Celebração ao Dia da Consciência Negra

Estação Cultural (Avenida Tiradentes, 2, Centro)