Santa Bárbara d’Oeste foi selecionada em mais um programa do Governo do Estado de São Paulo. Desta vez, o Município conquistou o Arte Urbana SP 2022 pelo projeto “Mural CorRedor em Movimento”, que promoverá a realização de um painel contendo obras de artistas locais e regionais, em local de grande circulação. A ação integra o Programa Juntos Pela Cultura, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e a Associação Paulista dos Amigos da Arte. Além deste, Santa Bárbara já faz parte do Revelando SP, +Gestão SP, Virada SP, Circuito SP, Retomada SP, ProAC, Projeto Guri e Oficinas Culturais.

A obra integrará o início do “Corredor Verde” de Santa Bárbara d’Oeste, que tem ponto de partida em umas das principais entradas da cidade, percorrendo áreas de preservação e qualidade de vida, como o Parque Araçariguama e o Parque dos Ipês, passando pelo novo Centro de Cultura Ambiental, em construção, finalizando no encontro com um dos trechos do Corredor Metropolitano.

Em um espaço de 40 metros, 10 artistas do grafite realizarão, no dia 24 de setembro, um mural com ilustrações com temas como mobilidade urbana, meio ambiente, qualidade de vida e uso da bicicleta como meio de locomoção, que se correlacionam com o contexto dos equipamentos culturais e de bem viver a que a via oferece acesso. Assim os eixos temáticos somarão aos objetivos sustentáveis pretendidos com a criação do percurso e suas múltiplas finalidades, incluindo ecológica, recreativa, social e cultural.

Os artistas que integram o programa Arte Urbana SP em Santa Bárbara d’Oeste são Binas, Cacto, Caio Cain, Dos Neon, Giovana Angelo, Nus Passos, Peace, Sarah Soares, Vida Torta e Vozinho.

O Arte Urbana SP tem o objetivo de apoiar a realização de murais, instalações e intervenções de arte urbana e composição de galerias a céu aberto no município, utilizando temas e técnicas gráficas da arte de rua, executado por artistas, grupos e coletivos de relevância no cenário cultural local e regional.

Já o Juntos Pela Cultura visa estreitar a parceria entre o governo do Estado e as prefeituras na área cultural, fortalecendo a produção independente, ampliando o acesso da população à arte, descentralizando o investimento público na área e estimulando o desenvolvimento da economia criativa.

Confira o currículo dos artistas do “Mural CorRedor em Movimento”:

Binas – Willian Rodrigo de Souza Santos, grafiteiro apaixonado pelo desenho animado e HQs, participa de eventos locais e regionais.

Cacto – Mhalani Duarte Monteiro dos Santos, grafiteira há cinco anos, participante de eventos locais e regionais, premiada pelo mural Brotos do CEU, Prêmio Destaques Culturais em 2020.

Caio Cain – Caio Henrique da Silva, artista visual, designer gráfico, printmaker e diretor de arte. Ilustrador entusiasta da impressão, desenvolve estudos de gravuras, formas multifacetadas do preto e branco, do movimento, da performance, do som, do figurativo, do abstrato, da textura e da poética.

Dos Neon – Bruno Tavares de Albuquerque Oliveira, suas artes seguem o estilo Cartoon, com trabalhos em graffiti de muralismo, reunindo simetria e influências variadas, como elementos indígenas, vitral, formas geométricas, personagens dos anos 70.

Giovana Angelo, barbarense, atuante na fotografia, design, muralismo, lettering e pinturas artísticas. Prêmio Destaques Culturais da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, pelo Coletivo Apoema de Mulheres Artistas, em 2019.

Nus Passos – Vanusa dos Santos Passos, grafiteira, ilustradora, poeta do erótico, contadora de histórias, pesquisadora e educadora campineira, mobilizadora de projetos culturais e educacionais no hip hop e no movimento de mulheres artistas. Integrante do coletivo contemplado pelo Prêmio Destaques Culturais pelo mural Brotos do CEU em 2020.

Peace – Laryssa Luiz de Souza, grafiteira, arte educadora, Prêmio Destaques Culturais em 2018 e 2020. Realizou em 2019 mural no projeto Na Ponta dos Pés, Complexo do Alemão, Rio de Janeiro.

Sarah Soares, piracicabana, grafiteira, tatuadora e, recentemente, professora de desenho. Premiada pelo mural Brotos do CEU, Prêmio Destaques Culturais em 2020

Vida Torta – Renan Romualdo da Silva, artista visual barbarense da cena independente, atua em ilustração tradicional, digital, graffiti, aplicados em murais, pinturas em telas e ilustrações. Co-organizador da Feira Síntese.

Vozinho – Alexsander Rozendo de Sales, barbarense, grafiteiro, atuante há 22 anos, integrou coletivos como ONG Hip Hop Conscientiza e recebeu Prêmio Destaques Culturais em 2016 e 2018.