Em comemoração aos 204 anos de Santa Bárbara d’Oeste, a Prefeitura está preparando um Natal iluminado e “instagramável” à população. A “Casa do Papai Noel” e o “Natal das Árvores” serão inaugurados nos dias 3 e 4 de dezembro, respectivamente, com uma programação para ser curtida em família.

A chegada do Papai Noel em Santa Bárbara d’Oeste está programada para às 19 horas do sábado (3), em frente ao Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, que será transformado cenograficamente na “Casa do Papai Noel” e conta com copatrocínio da Belchior Uniq e apoio na Unimed.

Como parte da programação, também estreará na data o espetáculo “A Casa do Papai Noel”, do Laboratório da Dança, com bailarinos, ginastas, atores e cantores, trazendo uma mensagem de otimismo e esperança. O espetáculo acontecerá nos dias 3, 12 e 19 de dezembro, sempre às 19 horas, com entrada franca.

Já o Papai Noel estará no local nos 3, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22 de dezembro para receber as famílias. O Centro de Memórias está localizado na Rua João Lino, 362, no Centro.

O tradicional acendimento da decoração de Natal da Praça Central será no dia 4 de dezembro. A partir das 20 horas, o “Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste – Vozes Barbaras” dará início à Cantata de Natal convidando o público a celebrar, com um repertório aninado que vai de “Bate o Sino” à “Holy Night”, fechando com o acendimento das luzes.

Com acendimento da iluminação diária sempre às 19h30, o “Natal das Árvores” de 2022 chega com novidades. Ao todo serão 260 mil lâmpadas de LED, divididas em quatro cores, além de 50 ornamentos em formato de neve e estrela que serão instalados no pergolado central.

“Neste ano trouxemos cor para a decoração de Natal, transformando os pergolados da Praça Central em corredores iluminados nas cores azul, vermelho e rosa. As lâmpadas amareladas serão instaladas nas árvores, enquanto o pergolado localizado no centro da praça será decorado com castas de LED e ornamentos natalinos para ganhar a projeção de um céu estrelado”, destacou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Sinopse “A Casa do Papai Noel” | Laboratório da Dança – Faltam poucos dias para o Natal e, na casa do Papai Noel, os duendes e os brinquedos se agitam em euforia. Bonecas, ursinhos, aviõezinhos… Estão todos ansiosos para encontrar seus futuros donos e brincar a vida. Em meio à tanta magia e alegria, uma preocupação. O duende conta e reconta os brinquedos. Parece que a conta não fecha. Ele, então, se pergunta: Haverá presentes suficientes para todos neste natal? Todo mundo merece presente, mas será mesmo que o melhor dos presentes vem numa caixa com laço de fita? Duendes e brinquedos clamam a presença do Papai Noel. Apenas eles pode ajudá-los a responder a dúvida que paira no ar. Noel vem e traz consigo mais que sua doce presença e gostosa gargalhada. Ele traz a revelação que está debaixo do nosso nariz mas poucos podem ver: a de que o presente é o maior dos presentes. E a de que o laço de fita mais bonito é e será sempre o amor.

Serviço:

Espetáculo “A Casa do Papai Noel” | Laboratório da Dança

Dias 3, 12 e 19 de dezembro, às 19 horas

Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Casa do Papai Noel

Dias 3, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20 e 22 de dezembro, a partir das 19 horas

Centro de Memórias – Rua João Lino, 362, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Natal das Árvores com Cantata de Natal

Dia 4 de dezembro, às 20 horas

Praça Central – Entre as ruas Santa Bárbara, Dona Margarida e General Osório, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Acendimento diário às 19h30

Entrada gratuita