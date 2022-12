Santa Bárbara d’Oeste foi oficializada como Capital Estadual da Cultura de 2022 nesta quarta-feira (14) durante Prêmio Governo do Estado de São Paulo para as Artes 2022 realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, no Teatro Sérgio Cardoso. Representando o prefeito Rafael Piovezan, o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, recebeu o troféu das mãos do secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado, Sérgio Sá Leitão.

Criado em 1950, o Prêmio homenageou representantes do setor cultural que se destacaram ao longo de 2022 por suas realizações e premiou diversas categorias. As cidades que participaram da 16ª edição da ViradaSP, maratona cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, foram contempladas pela ação com o título de capital estadual da cultura.

“Esse é o resultado de muito trabalho da administração do prefeito Rafael Piovezan. Meu sincero respeito e gratidão a cada servidor da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste que trabalha direta ou indiretamente na construção de uma cidade mais criativa e multicultural. Esse prêmio é fruto do trabalho em equipe. Um time que reúne colaboradores, iniciativa privada, terceiro setor e sociedade civil, pensando e agindo para tornar Santa Bárbara uma cidade referência em cultura”, ressaltou Evandro.

Virada

A Virada SP em Santa Bárbara d’Oeste aconteceu neste fim de semana, sábado (10) e domingo (11), em mais de 24 horas ininterruptas de programação gratuita nas áreas de música, artes visuais, teatro, circo, literatura, narrativa oral, dança, cultura popular e cultura urbana divididas no Complexo Usina Santa Bárbara, Estação Cultural da Fundação Romi, Praça Central e Teatro Municipal “Manoel Lyra”.

De acordo com o Governo do Estado de São Paulo, cerca de 75 mil pessoas compareceram esta edição da Virada, que em 2022 trouxe o maior número de atrações principais da Virada na cidade. O público compareceu em peso para prestigiar as apresentações de Pitty, Vitor Kley, Colomy + Nando Reis, Chico César + Geraldo Azevedo, Francisco, el Hombre, Tiquequê, Oscar Filho e Maria Clara Gueiros e Luccas Papp pelo espetáculo “O Falcão Vingador”.