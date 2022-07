Santa Bárbara d’Oeste conquistou sua primeira medalha nos Jogos Regionais 2022. Neste domingo (3), em Mogi Guaçu, a equipe barbarense de Tênis Masculino Livre assegurou a medalha de prata na competição, após ser superada na final pelos donos da casa por 2 a 1.

Formada pelos tenistas Luís Felipe e Ulisses Fornasari, a equipe barbarense venceu Casa Branca na primeira rodada, por 2 a 1, e Americana na semifinal, por 2 a 0.

Também no último fim de semana as equipes de Basquete Masculino Livre e Basquete Feminino Livre estrearam nos Jogos, em partidas realizadas em Iracemápolis. Confira os resultados:

Basquete Feminino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Araras, Indaiatuba, Iracemápolis e Rio Claro

Em Iracemápolis, no sábado (2)

Santa Bárbara d’Oeste 73×26 Indaiatuba

Em Iracemápolis, no domingo (3)

Santa Bárbara d’Oeste 52×57 Araras

Em Iracemápolis, nesta sexta-feira (8)

20 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Iracemápolis

Em Iracemápolis, neste sábado (9)

16 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Rio Claro

Basquete Masculino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Iracemápolis, Itatiba e Amparo

Em Iracemápolis, na sexta-feira (1º)

Santa Bárbara d’Oeste 40×96 Amparo

Em Iracemápolis, no sábado (2)

Santa Bárbara d’Oeste 55×60 Itatiba

Em Iracemápolis, no domingo (3)

Santa Bárbara d’Oeste 50×82 Iracemápolis

Neste ano, os Jogos Regionais apresentam um novo formato – a competição não tem uma cidade-sede e apresenta maior duração, ocorrendo em várias datas. Os próximos confrontos e os adversários de Santa Bárbara d’Oeste nos Jogos Regionais 2022 são:

Futsal Feminino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata e Serra Negra

Em São João da Boa Vista, sábado (9)

9 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Serra Negra

Em São João da Boa Vista, domingo (10)

9 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Águas da Prata

Badminton Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Campinas

Em Mococa, dia 30 de julho

10 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Americana

Biribol Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Araras, Casa Branca, Mococa, Rio Claro, Valinhos e Vargem Grande do Sul

Em Americana, dia 20 de agosto

9h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Rio Claro

12h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Valinhos

12h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Mococa

Futebol Feminino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, São João da Boa Vista, Indaiatuba e Aguaí

Em Bom Jesus dos Perdões, dia 17 de julho

10 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Aguaí

Em Bom Jesus dos Perdões, dia 30 de julho

14 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Indaiatuba

Em São João da Boa Vista, dia 07 de agosto

10 horas – Santa Bárbara d’Oeste x São João da Boa Vista

Futebol Masculino Sub-20

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Amparo, Itatiba e Vargem Grande do Sul

Em Vargem Grande do Sul, dia 29 de julho

19 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Amparo

Em Vargem Grande do Sul, dia 30 de julho

15 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Itatiba

Em Vargem Grande do Sul, dia 31 de julho

11 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Vargem Grande do Sul

Futsal Masculino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Hortolândia e Vargem Grande do Sul

Em Vargem Grande do Sul, dia 5 de agosto

21 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Vargem Grande do Sul

Em Vargem Grande do Sul, dia 6 de agosto

15 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Águas da Prata

Em Vargem Grande do Sul, dia 7 de agosto

10 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Hortolândia

Handebol Feminino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Atibaia e Itapira

Em Americana, dia 15 de julho

19 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Itapira

Em Americana, dia 16 de julho

15 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Atibaia

Handebol Masculino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Itapira, Vargem Grande do Sul e Bragança Paulista

Em São João da Boa Vista, dia 23 de julho

14 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Vargem Grande do Sul

Em São João da Boa Vista, dia 24 de julho

10 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Itapira

Em São João da Boa Vista, dia 30 de julho

14 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Bragança Paulista

Malha Masculino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Aguaí e Mogi Guaçu

Em Mogi Guaçu, dia 22 de julho

11 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Mogi Guaçu

Em Mogi Guaçu, dia 23 de julho

9 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Aguaí

Tênis de Mesa Masculino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Mogi Guaçu, Rio Claro e São João da Boa Vista

Em Mogi Guaçu, dia 29 de julho

20 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Rio Claro

Em Mogi Guaçu, dia 30 de julho

8h30 – Santa Bárbara d’Oeste x Mogi Guaçu

9h30 – Santa Bárbara d’Oeste x São João da Boa Vista

Vôlei Feminino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Santa Cruz das Palmeiras e Bragança Paulista

Em Artur Nogueira, dia 22 de julho

20 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Santa Cruz das Palmeiras

Em Artur Nogueira, dia 23 de julho

16 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Bragança Paulista

Vôlei Masculino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, São José do Rio Pardo e Indaiatuba

Em Casa Branca, dia 17 de julho

11 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Indaiatuba

Em Casa Branca, dia 30 de julho

14 horas – Santa Bárbara d’Oeste x São José do Rio Pardo

Vôlei de Praia Feminino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Artur Nogueira e Pedreira

Em Mogi Guaçu, dia 27 de agosto

10 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Artur Nogueira

11 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Pedreira

Vôlei de Praia Masculino Livre

Grupo – Santa Bárbara d’Oeste, Artur Nogueira e São João da Boa Vista

Em Mogi Guaçu, dia 20 de agosto

9 horas – Santa Bárbara d’Oeste x São João da Boa Vista

12 horas – Santa Bárbara d’Oeste x Artur Nogueira

Atletismo Feminino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Americana, Araras, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Campinas, Casa Branca, Hortolândia, Indaiatuba, Iracemápolis, Itapira, Itatiba, Leme, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Paulínia, Santa Cruz das Palmeiras, São João da Boa Vista e São José do Rio Pardo

Atletismo Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Campinas, Casa Branca, Elias Fausto, Hortolândia, Indaiatuba, Iracemápolis, Itapira, Itatiba, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Paulínia, Santa Cruz das Palmeiras, São João da Boa Vista e São José do Rio Pardo

Ciclismo Feminino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Americana, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Cordeirópolis, Indaiatuba, Iracemápolis, Leme, Mogi Guaçu, Pedreira, Rio Claro, São João da Boa Vista e Sumaré

Ciclismo Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Cordeirópolis, Elias Fausto, Indaiatuba, Iracemápolis, Leme, Mogi Guaçu, Pedreira, Rio Claro, São João da Boa Vista e Sumaré

Ginástica Artística Feminino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Cordeirópolis, Itatiba e São João da Boa Vista

Ginástica Rítmica Feminino 14 Anos

Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Amparo, Atibaia, Casa Branca, Indaiatuba e Pedreira

Judô Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Aguaí, Americana, Amparo, Araras, Artur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Hortolândia, Indaiatuba, Itapira, Leme, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Mor, Rio Claro, São João da Boa Vista, Serra Negra e Vargem Grande do Sul

Karatê Feminino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Hortolândia, Indaiatuba, Iracemápolis, Leme, Monte Mor, Rio Claro, São João da Boa Vista, Serra Negra, Sumaré e Vargem Grande do Sul

Karatê Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Americana, Amparo, Araras, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Hortolândia, Indaiatuba, Iracemápolis, Monte Mor, Rio Claro, São João da Boa Vista, Serra Negra, Sumaré e Vargem Grande do Sul

Natação Feminino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Americana, Araras, Atibaia, Bragança Paulista, Campinas, Casa Branca, Indaiatuba, Itapira, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Rio Claro, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Valinhos

Natação Masculino Livre

Santa Bárbara d’Oeste, Águas da Prata, Americana, Araras, Atibaia, Bragança Paulista, Campinas, Casa Branca, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Rio Claro, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Valinhos