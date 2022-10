A Prefeitura de Santa Bárbara d’ Oeste, por meio da Diretoria de Transportes, informa que a escala de horários do Transporte Coletivo Urbano no domingo (2) será a mesma que opera aos sábados. A medida foi adotada em virtude das eleições que acontecem das 8 às 17 horas.

Trânsito Alterado

Excepcionalmente neste domingo (2) a Feira Livre Central foi transferida da Avenida Tiradentes para a Avenida Pérola Byington, em frente ao Cemitério Campo da Ressurreição. A medida foi necessária em virtude das eleições, visto que o Colégio Ideal é um dos pontos de votação. Sendo assim, a via será interditada durante o funcionamento da feira e as linhas do transporte coletivo 106, 108, 109, 112 e 113, que circulam pelo local, terão seu itinerário desviado. O tráfego de veículos será liberado logo após o término da feira.