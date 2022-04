Santa Bárbara d’Oeste receberá a partir da próxima semana mais uma edição do Programa “Mulheres de Peito” (Carreta de Mamografia). De 19 a 30 de abril, os atendimentos serão realizados na Praça Ângelo Benith, localizada entre as Ruas Salvador e Maceió, ao lado da Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Cidade Nova. Os exames serão gratuitos e abertos também para mulheres de outras cidades da região.

Promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com a Prefeitura, a estrutura possibilitará mais uma oportunidade para as mulheres colocarem em dia seus exames, visando à prevenção e detecção precoce do câncer de mama.

Serão atendidas mulheres entre 50 e 69 anos, mediante apresentação de RG e cartão SUS atualizado e mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos, munidas de pedido médico emitido pelo SUS, RG e cartão SUS atualizado.

No período em que a Carreta estiver no Município, os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com distribuição de 50 senhas diárias. Aos sábados, o horário será das 8 às 12 horas, nesse caso com distribuição de 25 senhas. Não haverá realização de exames aos domingos e no feriado de Tiradentes (21 de abril).

O “Programa Mulheres de Peito” tem o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância da realização do exame de mamografia, assim como a facilidade do acesso ao mesmo, por meio da agilidade de agendamento e garantia do tratamento após a confirmação do diagnóstico.

Em Santa Bárbara, a carreta será mais uma opção para a realização de mamografias, além das Unidades Básicas de Saúde e do Centro de Referência em Saúde da Mulher, onde o mesmo pode ser solicitado e agendado, por meio de pedido realizado pela enfermeira ou consulta médica. Em 2021, a Secretaria de Saúde realizou 4.497 exames. Já neste ano foram 2.357 mamografias até o momento.