Santa Bárbara d’Oeste conquistou sua primeira medalha nos Jogos Abertos do Interior. Nesta sexta-feira (7) o atleta Luciano Fernandes assegurou o bronze na Luta Olímpica Estilo Livre – 86 kg. As competições dos Jogos Abertos do Interior acontecem em São Sebastião e seguem até o dia 15 de outubro.

Também nesta sexta, o Vôlei de Praia de Santa Bárbara d’Oeste encerrou sua participação nos Jogos. No Feminino, derrota para São José do Rio Preto por 2 sets a 0. No Masculino, derrota para Praia Grande por 2 sets a 1. Na quinta-feira (6), o Tênis Masculino encerrou sua participação nos Jogos com derrota para Araraquara por 2 a 1.

Na edição 2022 dos Jogos, Santa Bárbara é representada pelas modalidades de Badminton, Ginástica Artística, Judô, Kickboxing, Luta Olímpica, Malha, Tênis Masculino, Vôlei de Praia Feminino e Vôlei de Praia Masculino.