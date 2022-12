A Petz, maior rede de petshops e varejista de produtos para cães e gatos com mais de 200 lojas espalhadas pelo País, chega a Santa Bárbara d’Oeste. Os últimos serviços para a montagem da loja estão em andamento no Santa Bárbara Mall, novo empreendimento do Município, localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, área central.

A loja deve abrir suas portas já nos próximos dias, sendo a primeira a funcionar no novo empreendimento. O Santa Bárbara Mall foi anunciado pelo prefeito Rafael Piovezan em agosto e deve contar com cerca de 20 lojas em 3 mil metros quadrados de área construída, com 85 vagas de estacionamento.

“Encerramos o ano de 2022 com grandes notícias. Somente nos últimos dias anunciamos a chegada do Paulistão Atacadista, da nova unidade da Di Madre Pizzaria e agora temos a felicidade em compartilhar o funcionamento do Santa Bárbara Mall com a primeira loja em operação, a Petz. Santa Bárbara d’Oeste foi uma das cidades que mais gerou empregos em todo o Estado de São Paulo, ultrapassando os 4 mil empregos com carteira assinada somente em 2022”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.