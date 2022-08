A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste vai intensificar as ações de acolhimento do “Santa Bárbara Aquece” para as pessoas em situação de rua em virtude de uma nova frente fria prevista para toda a região a partir de sexta-feira (19).

Os três abrigos existentes na cidade, que já prestam atendimento, acolherão para pernoite as pessoas encaminhadas pelas equipes de abordagem, com acomodações para dormir, vestiário para banho e refeições.

Duas equipes de abordagem social estarão de plantão e simultaneamente percorrerão todas as regiões do Município já identificadas onde podem ser encontradas pessoas em situação de rua.

A ação, já realizada de forma ininterrupta, será intensificada entre sexta-feira (19) e quarta-feira (24), quando as baixas temperaturas devem permanecer.

A ação da Prefeitura reúne esforços das secretarias de Promoção Social e de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, por meio da Guarda Municipal e da Defesa Civil, das entidades Associação Vinde à Luz e Associação Cidadã e Cidadão de Direito e Centro Pop, além do apoio da Câmara Municipal.

Abrigos

• Abrigo Feminino

Rua General Câmara, 369, Centro

• Abrigos Masculinos

Rua Santa Cruz, 358, Centro

Rua Jorge Juventino de Aguiar, 75, Conjunto Roberto Romano

Telefones disponíveis à população

• Abordagem Social – (19) 99830-4879 – das 18 às 22 horas

• Guarda Municipal – 153 (24 horas)

• Centro Pop – (19) 3455-7133 – de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30