A nova área de lazer e bem-estar do bairro Mollon, em Santa Bárbara, será inaugurada nesta sexta-feira. A cerimônia acontece às 18h30.

O novo espaço está localizado entre as Ruas da Prata, Mercúrio, Cobre e Platina.

Vereador líder do bairro, Tikinho TK comemorou a inauguração do espaço e afirmou que luta pela conquista há 9 anos. “É o dinheiro do povo voltando para o povo. Faz 38 anos que moro no Mollon, meu pai jogou nesse campo, eu joguei, meus amigos jogaram, lutei para que essa reforma acontecesse”, disse.