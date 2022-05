Santa Bárbara d’Oeste registra movimento de greve de motoristas de ônibus na manhã desta quarta-feira. O sindicato foi para a porta da garagem da empresa concessionária iniciar a paralisação, que começou no final da madrugada. Vereadores acompanham a paralisação.

A prefeitura afirmou não ter sido comunicada da paralisação e emitiu uma nota esta manhã:

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que nem ela e nem a empresa foram comunicadas da greve. Por isso, considera o movimento abusivo já que não está respeitando a legislação na manutenção de frota mínima nas ruas. A Prefeitura ressalta ainda que suas obrigações com a empresa estão rigorosamente em dia. Sobre as condições de trabalho e da frota, reclamadas pelo Sindicato, a empresa informou à Prefeitura que não procedem. Além disso, a Prefeitura fez recente vistoria na frota, que foi toda renovada, com ônibus zero km, equipados com ar condicionado, Wi-Fi, tomadas USB e demais dispositivos técnicos que oferecem conforto ao usuário. Por fim, a Prefeitura notificou a empresa para que preste esclarecimentos sobre o ocorrido e as providências adotadas para regularização do serviço de transporte coletivo.

