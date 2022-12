Santa Bárbara d’Oeste consolida-se como o mais novo polo gastronômico da região. A Di Madre Pizzaria anunciou nesta semana a implantação de uma nova unidade no Villa Multimall, às margens da Avenida Santa Bárbara.

O novo restaurante terá área total de 420 metros quadrados, com capacidade para 120 lugares, gerando 60 novos empregos diretos e indiretos em investimento de R$ 2 milhões. As obras no local – a 8ª unidade da Di Madre – terão início já nos primeiros dias de janeiro.

A forte política cultural e de turismo implantada em Santa Bárbara d’Oeste proporcionou a chegada e instalação de diversos restaurantes no Município, oferecendo novas oportunidades aos consumidores e gerando emprego e renda.

Somente em 2022 foram anunciados e/ou abriram suas portas estabelecimentos como Orangotango (restaurante temático no Firenze), Kanzen (Villa Multimall), Fichips (restaurante inglês no Firenze), Restaurante da Fazenda (esquina da Avenida Alfredo Contatto com a Rua da Agricultura), Edwiges Pizza e Bistrô (Avenida Monte Castelo), Paris 6 (no Villa Multimall), Coco Bambu (Tivoli Shopping), Pizza Company (esquina das ruas João Lino e Santa Bárbara), Nagoro Sushi (Rua Riachuelo), entre outros.

Os estabelecimentos somam-se aos empreendimentos já consolidados como Santa Fábrica Padaria (esquina das ruas Floriano Peixoto e Dona Margarida), Chicken & Fun (na Avenida Alfredo Contatto), Revoada (em reforma na Avenida Monte Castelo), L’Entrecote de Paris – SBO (atendimento via delivery), Santo Sport (no Jardim Firenze), Cervejaria 3 Américas (no Villa Multimall), Pantanal Pescados (Vila Dainese, nas proximidades da Avenida São Paulo), Casa Florença (Avenida Monte Castelo), Dona Beleza (Centro da cidade), Sancta Cervejaria (às margens da Avenida Santa Bárbara, no Souza Queiroz), Braza Bar e Espetos (no Centro), Lune Restaurante (na Vila Boldrin), Castelinho Empório do Churrasco (Avenida Monte Castelo), Santo Canto (Rua 13 de Maio) e Estação Valentina (Tivoli Shopping).