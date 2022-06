Com o objetivo de oferecer atividades educacionais durante o recesso escolar em julho e incentivar a leitura, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizará o “Férias nas Bibliotecas”, com programação gratuita. Não há necessidade de agendamento prévio.

As bibliotecas do município oferecerão em sua programação o “Bingo Literário” que no lugar de números serão colocados títulos de livros infantis que integram acervos das bibliotecas. Essa troca faz com que a criança interaja com os livros, se familiarize com os títulos e desenvolva o hábito da leitura.

Participam do projeto as Bibliotecas Públicas Municipais “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central), “Neide Crócomo” no CEU das Artes e Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum”.

Programação:

– Dias 6,12,14,19, 21, 26 e 28/07, às 14 horas

Biblioteca Central | Rua Campos Salles, 72, Centro (ao lado do Terminal Urbano)



Informações: (19) 3454-1605 ou WhatsApp: 3455-2619

– Dias 6, 13, 20 e 27/07, às 14 horas

Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova



Informações: (19) 3457-4627

– Dias 8,15, 22 e 29/07, às 14 horas

Biblioteca Neide Crócomo – CEU das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II



Informações: (19) 3458-5868