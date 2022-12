Mais um ano chega ao fim e Santa Bárbara d’Oeste segue em ritmo acelerado. O cidadão vê inúmeras obras, eventos de alto nível e ações importantes que fazem sentido à sua vida e ao local onde vive. A qualidade de vida alcançada por Santa Bárbara nos últimos tempos – reconhecida como a melhor do Brasil pela revista IstoÉ em 2022 – é reflexo de um amplo planejamento e de políticas públicas colocadas em ação pela Administração Municipal do prefeito Rafael Piovezan, apresentando resultados positivos e posições de destaque em pesquisas de diversos segmentos.

A Saúde é e será sempre prioridade. Somente neste ano foram iniciadas cinco importantes obras que tornarão a estrutura do município ainda mais robusta: os Complexos Regionais de Saúde do Jardim Europa e do Jardim Pérola, o novo Centro de Referência em Saúde da Mulher, o novo CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial) do São Francisco 2, o Laboratório Municipal de Análises Clínicas e a Cidade Saúde, que abrigará o Centro de Especialidades Médicas e outros serviços importantes da área. No segmento houve também a contratação de 140 novos profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem em 2022 e o programa “Seu Exame” realizou mais de 116 mil exames e procedimentos gratuitos ao cidadão barbarense.

VEJA TAMBÉM: TVNM. Piovezan faz balanço do ano, fala do avanço da cidade e destaca cultura

Na Educação, a Prefeitura criou 900 vagas de creche no Município, ação possível em decorrência de reformas, intervenções e ampliações em escolas, otimizando espaços e oferecendo o melhor para as atividades dos alunos e profissionais de Educação. Aliás, a rede ganhou 387 novos profissionais, entre professores, agentes de desenvolvimento infantil e demais servidores e por meio de parceria entre Município e UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), 80 profissionais iniciaram pós-graduação de forma gratuita. A Prefeitura também investiu R$ 5,7 milhões na informatização e na educação digital da Rede Municipal de Ensino. Entre os equipamentos e recursos adquiridos estão a plataforma de ferramentas G Suite for Education – com serviço de capacitação pedagógica, 2.502 chromebooks, 70 microcomputadores, 60 notebooks, mais 3.700 equipamentos entre headset, webcam, caixa de som, mouse, estabilizador, roteador e pacote de serviços de dados.

Em Segurança Pública, a Guarda Municipal teve conquistas significativas, como 8 novas viaturas Zero KM, 3 novas motocicletas Zero Km, 360 uniformes completos (calças, camisas, camisetas, bonés, jaquetas e tarjetas de identificação), 60 granadas, 3 fuzis (556), 23 pistolas (.40), 6 carabinas (CTT 4.0), munições de vários calibres, kit traje antitumulto e escudo, além da ampliação do sistema de videomonitoramento, com 236 câmeras instaladas pelo Município, e a formatura de 38 novos guardas municipais somente em 2022.

A sustentabilidade também merece destaque. Santa Bárbara d’Oeste cresce e se desenvolve com 100% de esgoto tratado e ampliação de sua capacidade hídrica, com a obra da nova represa em andamento, o que ampliará em cerca de 25% o volume de água disponível para o abastecimento do Município. Junto com isso, a coleta seletiva é ampliada todos os meses, chegando aos atuais 250 toneladas de materiais coletados mensalmente pela Prefeitura e cooperativas Juntos Somos Fortes e Recicoplast – que contam com novas centrais de processamento de materiais recicláveis, o que possibilitará a ampliação dos serviços e a coleta de até 300 toneladas por mês.

Aliás, o Desenvolvimento Econômico avança em conjunto com as demais ações. Todo o trabalho realizado em Saúde, Educação, Segurança Pública e Saneamento contribui para os importantes anúncios de novas empresas e negócios. Santa Bárbara d’Oeste foi uma das cidades que mais gerou empregos em todo o Estado de São Paulo, ultrapassando os 4 mil empregos com carteira assinada somente em 2022 e apresentou pelo segundo ano consecutivo o recorde no volume de exportações (US$ 243 milhões), superando em 16,5% os dados alcançados em 2021.

Por fim, ano após ano, Santa Bárbara d’Oeste se consolida como um bom lugar para se viver. O cidadão passou a contar com novas Áreas de Bem-Estar e Lazer em diversas regiões da cidade – Linópolis, Mollon, Jardim Pérola e Zabani foram as regiões contempladas com novos espaços em 2022. Os espaços anteriormente degradados foram revitalizados e ocupados, oferecendo a oportunidade do cuidado da saúde com a prática de atividade física, além de lazer, convívio com a família e Segurança. Na área cultural, Santa Bárbara d’Oeste é referência com eventos consolidados que atraíram grande público não só da cidade e região, mas também de diversas partes do País, como o Santa Bárbara Rock Fest, a Feira das Nações, a Virada SP/SBO e o Festival Gastronômico, sendo escolhida como uma das 10 cidades do Estado de São Paulo para participar da Rede de Cidades Criativas da Unesco – Cria SP.

“O trabalho realizado por nós à frente da Administração Municipal constroi a Santa Bárbara d’Oeste que desejamos para o futuro – que com certeza será promissor. Vivemos um momento especial na história da nossa cidade. As áreas prioritárias são bem cuidadas e devidamente planejadas. Além disso, temos realizado inúmeros eventos e entregue diversas novas áreas de bem-estar e lazer, o que proporcionam cultura, convivência e saúde para a sociedade. Tudo isso é qualidade de vida. O ano de 2022 foi valoroso, com ações sempre pautadas naquilo que a nossa cidade precisa. Temos um caminho próspero e estamos prontos para superarmos juntos os desafios que virão pela frente. Santa Bárbara d’Oeste é uma cidade que não para nunca para cuidar de você sempre”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.