A tradicional festa dos ex-moradores da Antiga Usina Santa Bárbara retorna ao calendário de eventos da cidade. Em sua 23ª edição, a “Festa da Negadinha da Usina” será no dia 19 de junho, a partir das 9 horas, com entrada franca, no Pátio da Usina Santa Bárbara, e reunirá história, cultura, gastronomia e atrações artística.

Aconteceu nesta quarta-feira (4) o primeiro encontro com as entidades participantes que promoverão a praça de alimentação do evento. APAE, Hospital Santa Bárbara, Associação Negadinha da Usina (Confraria há bares que vem para o bem), Rede Feminina de Combate ao Câncer, Creche SOS, Lions Club Pérola, Centro Espírita Maria Gorete, Creche João Paulo II e Vida e Sobriedade abordaram a montagem da estrutura e o cardápio desta edição.

Festa

A “Festa da Negadinha” surgiu, em 1997, com a proposta de realizar o reencontro dos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara. Os primeiros passos para construção dessa Usina foram dados em 1877, quando o major João Frederico Rheder adquiriu áreas da Fazenda São Pedro. Em 1883, foi montado o primeiro grande engenho. A usina de açúcar e álcool foi inaugurada em 25 de julho de 1914. O local foi desativado em 1995, mas continua sendo um dos pontos de maior identificação do município.