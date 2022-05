A prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste confirmou que o município registra, até o momento, três mortes causadas por dengue. Neste ano, ainda foram confirmados 1.467 casos da doença.

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste recebeu as confirmações nesta sexta-feira (20) do GVE-Campinas (Grupo de Vigilância Epidemiológica). Os pacientes foram atendidos no Hospital Unimed de Americana, onde os óbitos foram notificados.

Mulher, 94 anos, óbito em 01/05/2022

Mulher, 78 anos, óbito em 16/04/2022

Homem, 88 anos, óbito em 01/05/2022

Outros quatro óbitos suspeitos de dengue estão sendo investigados e aguardam resultados.