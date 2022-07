Santa Bárbara d’Oeste foi destaque e conquistou mais de R$ 1 milhão em recursos a serem destinados à Cultura. Entre as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), o Município foi o que mais conquistou programas culturais do “Juntos pela Cultura”, de autoria do Governo do Estado de São Paulo, assegurando as realizações do “Revelando SP”, “Mais Gestão”, “Virada SP”, “Circuito SP”, “Retomada SP”, “Arte Urbana SP” e “Cria SP”. As informações foram confirmadas na semana passada durante a Expo Creative Cities, evento da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) realizado entre os dias 18 e 22 de julho, em Santos-SP.

O “Cria SP”, última conquista do Município, contemplou apenas 10 cidades do Estado de São Paulo – com Santa Bárbara d’Oeste integrando o seleto rol. O objetivo do Cria SP é estimular os municípios selecionados por meio de chamadas públicas, com mentoria especializada para a elaboração de um plano de desenvolvimento participativo de economia criativa, com ações locais que levem em consideração as estratégias e as políticas de desenvolvimento cultural, criativo, econômico e de regeneração urbana, além da possibilidade de ser reconhecida como Cidade Criativa da UNESCO. Assim, Santa Bárbara d’Oeste garantiu suporte à gestão para futuras estruturações e está apta a se candidatar à Rede de Cidades Criativas da UNESCO.

“A Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa promoveu um encontro para compartilhar experiências de cidades que já são reconhecidas com o selo, como Santos, Paraty e Campina Grande. Cada Município apresentou suas experiências no campo da Economia Criativa. A pedido do prefeito Rafael Piovezan, levamos para Santos um pedacinho da gastronomia barbarense: O Café Tunussi, a cerveja do Sancta, as broinhas do Santa Fábrica e a cachaça do Santa Capela”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

