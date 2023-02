Santa Bárbara lança ‘Caminhos da Cultura’. 610 vagas em oficinas

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, lançou nesta sexta-feira (3) o Programa de Formação e de Oficinas Culturais de Santa Bárbara d’Oeste, denominado “Escola de Artes — Caminhos da Cultura”. Serão oferecidas de forma gratuita 41 oficinas, totalizando 610 vagas, realizadas no “Léo Sallum, na Cidade Nova, “Tricânico”, no Romano, e CEU das Artes, no Planalto do Sol II. As inscrições poderão ser feitas presencialmente nos espaços culturais a partir de terça-feira (7), das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

O objetivo do Caminhos da Cultura é garantir à população barbarense, de todas as faixas etárias, o acesso gratuito às atividades práticas e teóricas às mais variadas expressões artísticas e manifestações culturais, contribuindo efetivamente no desenvolvimento e aprimoramento das vocações artísticas por meio de um processo de aprendizagem regulamentada e continuada garantida pela Lei Municipal de 252 de 2021, segundo o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

“O programa é uma política de estado que vislumbra o desenvolvimento das artes e as suas mais diferentes linguagens do Município de Santa Bárbara d’Oeste com olhar em curto, médio e longo prazo na formação da população de Santa Bárbara. O ‘Caminhos da Cultura’ nasceu através de uma proposta do prefeito Rafael Piovezan que institucionalizou a iniciativa por meio de uma lei que trata de toda a execução do projeto para garantir a sua continuidade”, frisou Evandro.

Inscrições

Para se inscrever, o interessado deverá comparecer ao espaço público de sua área de preferência e apresentar documento de identidade com foto (RG/CNH), comprovante de endereço e telefone para contato. Menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal no ato da inscrição.

As inscrições serão registradas em ordem cronológica até o limite de vagas, sendo criada a partir da última vaga preenchida uma lista de suplentes, também em ordem cronológica, para ocupar vagas de eventuais desistentes. Caso o interessado esteja impedido de comparecer para se inscrever nos dias e horários estabelecidos, a inscrição poderá ser feita por um representante.

Confira mais detalhes das oficinas oferecidas:

– Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova | Contato: 3457-4627

• Arte em Feltro – Priscila Fronza (a partir de 10 anos)

Terças-feiras, das 14h30 às 16h30

• Ballet Baby – Dário de Souza (5 e 6 anos)

Segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 9h30 e das 13h30 às 14h30

• Ballet Infantil – Dário de Souza (7 a 9 anos)

Segundas e quartas-feiras, das 9h30 às 10h30 e das 14h30 às 15h30

• Ballet Clássico – Dário de Souza (10 e 11 anos)

Segundas e quartas-feiras, das 10h30 às 11h30 e das 15h30 às 16h30

• Capoeira – Mestre Luisão (a partir de 5 anos)

Terças-feiras, das 9h às 10h30

Quintas-feiras, das 14h às 15h30

• Contação de histórias – Amauri de Oliveira (a partir de 16 anos)

Quartas-feiras, das 19h às 22h

• Crochê – Marisa Yukiko (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 14h às 16h

• Desenho Artístico – André Queiroz (a partir de 11 anos)

Quartas-feiras, das 16h às 18h ou das 18h30 às 20h30

• Pintura em óleo sobre tela – Lia MacKnight (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h

• Pintura em tecido – Elisabete Padovezi (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 8h30 às 10h30

• Teatro para jovens – Amauri de Oliveira (12 a 15 anos)

Segundas-feiras, das 19h às 22h

• Teatro para crianças – Marcela Isler (8 a 11 anos)

Terças-feiras, das 19h às 22h

– CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão” | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II | Contato: 3458-5868

• Amigurumi – Marisa Yukiko (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 16h30 às 18h30

• Crochê – Marisa Yukiko (a partir de 12 anos)

Quintas-feiras, das 16h30 às 18h30

• Desenho Artístico – André Queiroz (a partir de 11 anos)

Sextas-feiras, das 15h30 às 17h30

• Maquiagem Artística – Elisabete Padovezi (a partir de 16 anos)

Quartas-feiras, das 15h30 às 17h30

• Pintura em tecido – Elisabete Padovezi (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 17h30 às 19h30

• Pintura em tela – Elisabete Padovezi (a partir de 12 anos)

Quartas-feiras, das 19h30 às 21h30

• Plantas Alimentícias Não Convencionais – Ana Carolina Fronza (a partir de 16 anos)

Segundas-feiras, das 16h às 18h

– Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux” | Rua Padre Arthur Sampaio, 76 – Conjunto Roberto Romano | 3454-0331

• Amigurumi – Marisa Yukiko (a partir de 12 anos)

Terças-feiras, das 9h às 11h

• Arte em Feltro – Priscila Fronza (a partir de 10 anos)

Segundas-feiras, das 9h às 11h

• Ballet Baby Class – Juliana Daniel (5 e 6 anos)

Quartas e sextas-feiras, das 16h às 17h

• Ballet Infantil – Juliana Daniel (7 a 9 anos)

Quartas e sextas-feiras, das 17h às 18h

• Ballet Clássico – Juliana Daniel (10 e 11 anos)

Quartas e sextas-feiras, das 18h às 19h

• Crochê – Marisa Yukiko (a partir de 12 anos)

Quintas-feiras, das 9h às 11h

• Desenho Artístico – André Queiroz (a partir de 11 anos)

Segundas-feiras, das 18h às 20h

• Maquiagem Artística – Elisabete Padovezi (a partir de 16 anos)

Quartas-feiras, das 8h30 às 10h30

• Pintura em óleo sobre tela – Elisabete Padovezi (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 15h30 às 17h30

• Pintura em tecido – Elisabete Padovezi (a partir de 12 anos)

Segundas-feiras, das 13h30 às 15h30

• Plantas Alimentícias Não Convencionais – Ana Carolina Fronza (a partir de 16 anos)

Terças-feiras, das 9h às 11h

• Teatro de Sombras – Valter Valverde (a partir de 14 anos)

Quartas-feiras, das 13h30 às 15h30

• Teatro para crianças – Marcela Isler (8 a 11 anos)

Quartas-feiras, das 19h às 22h

• Teatro para Jovens – Amauri de Oliveira (12 a 15 anos)

Sábados, das 9h às 12h