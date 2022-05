As ações de acolhimento para as pessoas em situação de rua no enfrentamento às baixas temperaturas foram intensificadas em Santa Bárbara d’Oeste. Por meio da operação “Santa Bárbara Aquece”, a Prefeitura disponibiliza abrigos e telefones estão à disposição da população para o auxílio a quem mais precisa.

Em Santa Bárbara d’Oeste o acolhimento a pessoas em situação de rua já acontece de maneira ininterrupta. Mas nesta semana, com a queda na temperatura e frio intenso, há o reforço no período noturno com mais duas equipes do Serviço de Abordagem Social – compostas por quatro educadores sociais, um assistente social e motorista, atuando na área central e Zona Leste com busca ativa das 18 às 22 horas.

Entre a noite desta terça-feira (17) e a manhã desta quarta-feira (18) foram acolhidas 45 pessoas. Os abrigos dispõem de acomodações para dormir, vestiário para banho e refeições.

Os telefones disponíveis à população são:

Serviço de Abordagem Social

– (19) 99830.4879

Atendimento todos os dias, das 18 às 22 horas

Guarda Municipal – 153

Atendimento 24 horas

Centro Pop – (19) 3455.7133

Atendimento segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30

Abrigos:

• Ginásio Municipal “Vereador José Salves”

Rua da Batata, s/n, Jardim Pérola

• Abrigo Feminino

Rua General Câmara, 369, Centro

• Abrigos Masculinos

Rua Santa Cruz, 358, Centro

Rua Jorge Juventino de Aguiar, 75, Conjunto Roberto Romano

A Operação “Santa Bárbara Aquece” conta com ações integradas da Secretaria de Promoção Social, Secretaria de Esportes, Sesetran (Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil), por meio da Guarda Municipal e Defesa Civil, das entidades Associação Vinde à Luz e Associação Cidadã e Cidadão de Direito e Centro Pop.