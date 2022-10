A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anulou as provas objetivas dos Concursos Públicos 01 e 02/2022 realizadas nos dias 18 e 25 de setembro respectivamente, para as funções de Ajudante de Serviços Gerais, Motorista, Oficial de Manutenção (Eletricista), Oficial de Manutenção (Pedreiro), Operador de Máquinas, Agente de Administração, Comprador, Fiscal de Posturas Municipais e Fiscal de Transportes, aplicadas pelo Instituto Universal de Desenvolvimento Social – IUDS, banca responsável pela organização do certame.

A medida levou em conta decisão da Comissão Municipal de Concursos Públicos Permanente, que de posse dos cadernos de questões constatou que a maioria delas não são inéditas, mas sim objeto de plágio ou cópia integral da “internet”. Diante disso, serão instaurados os procedimentos necessários para apuração de eventual responsabilidade da banca organizadora do processo.

Assim, a Prefeitura informa que os concursos estão suspensos, estando em avaliação a forma de continuidade do certame.