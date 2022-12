A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste antecipou e efetuou nesta quinta-feira (15) o pagamento da segunda parcela do 13º salário. A primeira parcela já havia sido paga no mês de aniversário dos servidores municipais. O benefício foi pago a 4.154 servidores, em valor total líquido de R$ 6,6 milhões.

Além da quitação do 13º salário, o prefeito Rafael Piovezan concedeu Abono Natalino no valor de R$ 300,00 aos servidores públicos ativos da Administração Direta e do DAE – Departamento de Água e Esgoto. O benefício será disponibilizado na próxima terça-feira (20) no Cartão-Alimentação.

“Ano a ano vamos aperfeiçoando e melhorando tudo aquilo que entregamos aos servidores municipais. Além de adquirirmos novos veículos e equipamentos – algo que proporciona a melhoria dos serviços públicos e o zelo com a nossa cidade e a nossa gente -, proporcionamos aos servidores o maior valor já pago na história da Cesta de Natal, a ampliação de 50% do vale-alimentação e, agora, a antecipação da segunda parcela do 13º salário”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.