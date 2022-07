Estão abertas as inscrições para o Projeto Guri em Santa Bárbara d’Oeste. Há vagas disponíveis para os cursos gratuitos de violão, teclado e canto para adolescentes e jovens de 8 a 17 anos e 11 meses de idade. As aulas acontecem no Centro Cultural “Edgard Tricânico d´Elboux”, no Conjunto Roberto Romano. Não é preciso ter conhecimento prévio em música e nem possuir instrumento musical. As vagas são limitadas. O prazo para se inscrever é 29 de julho.

Os encontros do Projeto Guri serão às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, no contraturno escolar. Os interessados devem ir pessoalmente realizar a inscrição no Centro Cultural “Edgard Tricânico d´Elboux”, localizado na Rua Padre Arthur Sampaio, 76, Conjunto Roberto Romano, de terça e quinta-feira, das 9 às 17h30. Devem levar cópias do RG ou certidão de nascimento do aluno, RG do responsável, comprovantes de residência, matrícula no ensino regular e vacinação Covid-19. Para mais informações acesse www.projetoguri.org.br/matriculas/ .

Encerramento

No dia 30 de junho, cerca de 20 alunos do Projeto Guri participaram da apresentação de encerramento de semestre, nas modalidades teclado, violão e canto. O evento, realizado no Centro Cultural “Edgard Tricânico d´Elboux”, foi prestigiado por familiares e amigos.

Nova gestão

O projeto Guri está sob nova gestão – Santa Marcelina Cultura, uma associação sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Cultura pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Criada em 2008, é responsável pela gestão do Guri na Capital e região Metropolitana de São Paulo, da Escola de Música do Estado de São Paulo – Tom Jobim (EMESP Tom Jobim), do Theatro São Pedro e do Projeto Guri no Interior, Litoral e Fundação Casa.