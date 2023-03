Santa Bárbara abre editais para participação em Praça de Alimentação de eventos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abre inscrições nesta segunda-feira (27) para os editais de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos, visando a composição da Praça de Alimentação da 24ª Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara e 2° Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina. Por meio do site www.culturasbo.com/editais, as inscrições seguem, para ambos, até o dia 10 de abril de 2023. É indispensável preencher Formulário de Inscrição e anexar o Termo de Compromisso.

A Festa da Negadinha da Usina será realizada no dia 11 de junho, no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida. Há oito vagas para instituições participarem da alimentação do evento. Já o Tradições acontecerá nos dias 24 e 25 de junho, na Praça da Migração, localizada na Avenida da Indústria, s/nº, no Jardim Pérola. Ao todo, serão seis participantes.

Após atingir estes limites, para ambos, será criada uma lista de suplentes, caso haja eventuais desistências, obedecendo a ordem de classificação. De acordo com os editais, o número de vagas disponíveis poderá ser ampliado, conforme estrutura disponível. No caso da existência de vagas subjacentes, as mesmas serão ocupadas por interessadas credenciadas.

Segundo os editais, a Secretaria tem autonomia na análise e decisão de seleção quanto à inscrição apresentada, inclusive para inabilitá-la quando não atendidos os requisitos mínimos exigidos, sendo realizadas convocações por e-mail, reunião de planejamento para definição de cardápio, preenchimento do relatório de cargas elétricas e disposição do evento marcada no dia 26 de abril para ambos os eventos.

Para consulta, ambos os editais estão disponíveis no site www.culturasbo.com/editais Mais informações podem ser obtidas na Secretaria pelo telefone (19) 34649424, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, ou pelo e-mail [email protected]