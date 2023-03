Santa Bárbara abre concurso público para 33 médicos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abrirá a partir desta quinta-feira (23) as inscrições para o Concurso Público para contratação de médicos. São 33 vagas distribuídas em 27 especialidades: Médico de Urgência e Emergência, Médico de Estratégia de Saúde da Família, Médico Generalista, Cardiologia (Clínica, Ecocardiografia e Ergometria), Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia (Clínica, Endoscopia Ginecológica e Ultrassonografia), Hematologia, Hebiatria, Infectologia Pediátrica, Mastologia, Nefrologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Reumatologia, Ultrassonografia, Urologia, Vascular (Ecografia e Doppler) e Neurofisiologia, conforme lista abaixo.

As inscrições seguem até dia 2 de abril no site www.santabarbara.sp.gov.br na aba Cidadão > Concursos > Concurso Público 1/2023 e preencher os dados. Ao final o interessado deve “Gerar Boleto” que deverá ser pago até a data de vencimento expressa no boleto bancário.

O valor da inscrição é de R$ 100. Os salários variam de R$ 23.886,56 a R$ 11.325,43 e a jornada de trabalho de 40 a 20 horas semanais. E para médico de urgência e emergência para plantão de 24 horas.

Confira mais detalhes:

• Médico de Urgência e Emergência

Jornada: Plantão de 24 horas por semana

Exigência: Ensino superior completo em medicina e registro ativo em conselho de classe; RQE ou conclusão de residência médica em urgência e emergência

Salário: R$ 2.489,08

Valor da Inscrição: R$ 100

• Médico de Estratégia de Saúde da Família

Jornada: 40 horas

Exigência: Ensino superior completo em medicina e registro ativo em conselho de classe; Residência médica concluída em Medicina de Família e Comunidade – programa reconhecido pela CNRM e MEC

Salário: R$ 23.886,56

Valor da Inscrição: R$ 100

• Médico Generalista (cadastro reserva)

Jornada: 20 horas

Exigência: Ensino Superior em Medicina, registro no Conselho de Classe.

Salário: R$ 11.943,28

Valor da Inscrição: R$ 100



• Cardiologia (Clínica), Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hematologia, Hebiatria, Infectologia Pediátrica, Mastologia (cadastro reserva), Nefrologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Reumatologia, Ultrassonografia, Urologia e Vascular.

Jornada: 20 horas

Exigência: Ensino superior completo em Medicina, Registro de Qualificação de Especialidade (RQE) no Conselho de Classe e Curso de Especialização, ativo.

Salário: R$ 11.325,43

Valor da Inscrição: R$ 100

• Cardiologia- Ecocardiografia

Jornada: 20 horas

Exigência: Ensino superior completo em medicina e registro ativo em conselho de classe; RQE de cardiologista ativo; Comprovante de especialização em Ecocardiografia reconhecida pelo MEC, concluída ou título de especialista em Ecocardiografia.

Salário: R$ 11.325,43

Valor da Inscrição: R$ 100

• Cardiologia – Ergometria

Jornada: 20 horas

Exigência: Ensino superior em medicina e registro ativo em conselho de classe; RQE de cardiologista ativo; Certificado de conclusão de especialização em ergometria reconhecido pelo MEC.

Salário: R$ 11.325,43

Valor da Inscrição: R$ 100

• Ginecologia e Obstetrícia – Endoscopia Ginecológica

Jornada: 20 horas

Exigência: Ensino superior completo em medicina e registro ativo em conselho de classe; RQE de Ginecologista ativo; Certificado de atuação em Endoscopia Ginecológica-FEBRASGO.

Salário: R$ 11.325,43

Valor da Inscrição: R$ 100

• Ginecologia e Obstetrícia – Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia

Jornada: 20 horas

Exigência: Curso superior completo em medicina e registro ativo em conselho de classe; RQE de Ginecologista ativo; Certificado de habilitação em Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia-FEBRASGO/CBR

Salário: R$ 11.325,43

Valor da Inscrição: R$ 100

• Neurofisiologia

Jornada: 20 horas

Exigência: Ensino superior completo em medicina e registro ativo em conselho de classe; RQE de Neurologista ativo; RQE de neurofisiologista ativo

Salário: R$ 11.325,43

Valor da Inscrição: R$ 100

• Vascular – Ecografia e Vascular com Doppler

Jornada: 20 horas

Exigência: Ensino superior em medicina e registro ativo em conselho de classe; RQE de Cirurgião Vascular; Certificado de área de atuação em Ecografia Vascular com Doppler-SBACV

Salário: R$ 11.325,43

Valor da Inscrição: R$ 100

