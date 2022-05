A Prefeitura Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur) abrirá a partir de segunda-feira (9) o Edital de Chamamento Público para Credenciamento de estabelecimentos/empreendedores que atuem no setor gastronômico, visando à participação nos eventos e ações municipais, atendendo o Plano Diretor de Turismo, regulamentado por meio da Lei Municipal n° 3.958, de 19 de julho de 2017.

O objetivo é planejar as áreas gastronômicas dos eventos/ações visando atender aos princípios da oportunidade e valorização da gastronomia no município e região, sendo esses, eventos pré-programados ou que o Município apoie caso houver necessidade.

As inscrições serão realizadas no site www.culturasbo.com/redegastronomica de 9 de maio a 31 de outubro de 2022. O credenciamento vigorará por 12 meses, de maio de 2022 a abril de 2023.

Evandro Felix, secretário de Cultura e Turismo, ressaltou que o Chamamento Público garante igual oportunidade para que todos os estabelecimentos e empreendedores do seguimento gastronômico possam participar dos eventos realizados ou apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. “O formato de inscrição on-line garante o amplo acesso e rapidez na tramitação dos procedimentos. A pedido do prefeito Rafael Piovezan, a iniciativa estimula o turismo gastronômico, bem como fomenta a economia criativa em nossas ações, além de contribuir com a manutenção dos Fundos de Turismo, Cultura e Social”, concluiu Evandro.

A análise e seleção para participação nos eventos/ações será feita pela Secretaria e Comtur, de acordo com as necessidades exigidas para cada iniciativa, bem como a disponibilidade estrutural do local de realização. O regulamento está disponível no mesmo site das inscrições.