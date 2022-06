A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu nesta quinta-feira (9) o edital de chamamento público para credenciamento de trabalhadores da cultura como instrutores, visando a eventual realização de cursos, oficinas e workshops no Município. As inscrições seguem até 11 de julho deste ano pelo site https://culturasbo.com/editais . O credenciamento vigorará até 30 de junho de 2023.

Ao todo, entre cursos, oficinas e workshops, o município pretende realizar 292 contratações nas modalidades cênicas, circenses, digitais, populares, tradicionais e urbanas, visuais, artesanato, cultura afro-brasileira, dança, economia criativa, elaboração de projetos culturais, gestão cultural, literatura, linguagem e narrativa oral, música, patrimônio material e imaterial.

Ministrados nos espaços culturais da Prefeitura, os cursos devem ter longa duração de cinco a seis semestres, média de três a quatro semestres e curta duração de dois semestres; oficinas em até um semestre, desde que tenha menos de 60 horas de carga horária; e workshop cujos encontros poderão ocorrer em um a quatro dias, com carga horária máxima de 16 dezesseis horas e conteúdos dentro do tema estabelecido.

O objetivo do edital é contribuir com o processo de formação cultural, identificando-o como pilar fundamental no desenvolvimento de ações voltadas à transformação social, formação artística, capacitação de profissionais das artes, formação de plateia e construção da política cultural do município, capaz de estimular o desenvolvimento de novos talentos e promover a geração de renda por meio da economia criativa. A iniciativa garante que munícipes vivenciem a arte de maneira profissional e adquiram responsabilidade, bem como seja o trampolim da carreira artística de diversos trabalhadores das artes.

“O projeto lançado hoje é resultado de uma construção sólida do prefeito Rafael Piovezan no processo de formação cultural. Em 2022 regulamentamos a Lei que institui no Município o programa “Escola de Artes – Caminhos da Cultura” e agora damos um importante passo para a sua realização. O investimento em capacitação nas diferentes áreas da cultura oportuniza a formação de plateia e estimula o fomento da economia criativa”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

O regulamento pode ser acessado no mesmo link das inscrições. Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato via e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464.9424. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.