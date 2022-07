A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convocou mais 15 guardas municipais aprovados no Concurso Público 003/2019. Os profissionais reforçarão o quadro da corporação e se apresentaram nesta terça-feira (5) para o início do curso de formação de Guarda Civil Municipal, que reunirá também 12 guardas de Charqueada, três guardas de Borborema e um guarda de Tapiratiba.

O curso tem o objetivo profissionalizar os participantes na área de segurança pública e ocorrerá na Academia da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. A formação será realizada em cinco meses e contará com conteúdos como legislação penal, de direitos humanos, ambiental e de trânsito, direção defensiva, armamento e tiro e defesa pessoal, dentre outros, sendo ministrada por instrutores e professores especialistas nas legislações pertinentes. No final do curso, os guardas receberão certificado de conclusão e aptidão para o exercício da atividade.

Em 2022 a corporação da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara d’Oeste conta com o reforço de 38 guardas. Antes desta convocação de 15 guardas, outros 23 guardas foram convocados, formando-se neste ano e já desempenhando suas atividades no Município.

“Santa Bárbara d’Oeste vive o seu melhor momento na história recente. Graças ao nosso projeto de transformação iniciado em anos anteriores, a nossa cidade vê hoje inúmeros avanços e os estudos nos colocam em posição de vanguarda. Levando-se em consideração os municípios de médio porte, Santa Bárbara é hoje a cidade mais segura do Estado de São Paulo, de acordo com o Instituto Sou da Paz, e é a melhor cidade do Brasil em qualidade de vida de acordo com a Revista IstoÉ. Em Segurança Pública temos ampliado o efetivo da guarda municipal, adquirido novas viaturas, armamentos e equipamentos. Estamos fazendo a nossa parte, oferecendo tudo aquilo que é necessário para o enfrentamento das adversidades com o objetivo de proporcionar qualidade de vida ao cidadão”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

• Cidade mais segura do Estado de São Paulo

Durante a administração do prefeito Rafael Piovezan foram investidos cerca de R$ 3 milhões na aquisição de novas viaturas, armamentos e equipamentos para a Guarda Civil Municipal e também na convocação dos guardas municipais aprovados em concurso público.

Entre as aquisições recentes e que estão com processo em andamento estão 8 novas viaturas Zero KM, 3 novas motocicletas Zero Km, 360 uniformes completos (calças, camisas, camisetas, bonés, jaquetas e tarjetas de identificação), 60 granadas, 23 pistolas (.40), 3 fuzis (556), 6 carabinas (CTT 4.0), munições de vários calibres, kit traje antitumulto e escudo, além da ampliação do sistema de videomonitoramento, com 226 câmeras instaladas pelo Município.

A Guarda Civil Municipal atua de forma integrada às demais forças de segurança da cidade, o que tem contribuído para os bons resultados. Santa Bárbara d’Oeste é a cidade mais segura do Estado de São Paulo, conforme o Instituto Sou da Paz. No ranking que avalia 141 cidades com mais de 50 mil habitantes, Santa Bárbara d’Oeste aparece na 1ª posição. O ranking é produzido a partir de dados públicos oficiais de Segurança Pública (SSP) no Estado de São Paulo.

Santa Bárbara d’Oeste apresentou em 2021 o menor número de roubos nos últimos 20 anos. Os dados são oficiais e constam nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública. No ano passado foram registradas 239 ocorrências do tipo, menor número desde o ano de 2001, quando foram registradas 731 ocorrências.

• A melhor do Brasil em qualidade de vida

Pesquisa divulgada na última quarta-feira (29) pela Revista IstoÉ – Ranking “As Melhores Cidades do Brasil 2022” (Austin Rating) aponta Santa Bárbara na 1ª posição entre os municípios de médio porte (população entre 50 e 200 mil habitantes) nos Indicadores Sociais – subgrupo Qualidade de Vida. A reportagem intitulada “Bem-estar é a palavra de ordem” destaca que Santa Bárbara não poupa esforços quando o assunto é qualidade de vida da sua população, com atenção aos itens básicos para uma vida digna de seus moradores.