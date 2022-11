O número total de candidatos a vereador em Santa Bárbara d’Oeste deve cair bastante em cerca de 100 nomes em 2024. A nova regra para o número de candidatos por partido ou federação- regra de total de vereadores +1 para cada chapa (até 2020 era total mais 50%). As chapas, que tinham 29 candidatos em 2020, agora terão no máximo 20. Santa Bárbara teve 325 candidatos a vereador em 2020 e deve ficar entre 200 e 250 em 2024.

CLÁUSULA DE BARREIRA– O aumento de exigência para ultrapassar a cláusula de barreira nas eleições de 2022 ameaça a existência de mais da metade dos partidos políticos brasileiros. Das 32 siglas atuais, apenas 13 conseguiram preencher os requisitos para permanecer atuando de forma plena, com as demais ficando excluídos da distribuição de recursos nas próximas eleições. A saída para a maioria dos partidos agora nanicos vai ser fazer federação até 2024. Dos 325 candidatos registrados no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) quase metade (cerca de 150) tiveram menos de 100 votos em 2020.