Santa Bárbara. 10 bairros podem ficar sem água esta terça

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste prossegue com os serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água tratada. Na terça-feira (14) a melhoria será realizada em dois reservatórios localizados no Planalto do Sol.

Para a realização dos trabalhos é necessário que os tanques estejam vazios e, por esse motivo, o abastecimento de água poderá ficar prejudicado nos bairros atendidos por esse ponto de distribuição de água no período que compreende a madrugada de terça-feira até o início da noite, quando o abastecimento será normalizado de forma gradativa.

Os bairros que poderão ter o abastecimento prejudicado são Cidade Nova, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Nova Conquista, Santa Fé, Laranjeiras, Joias de Santa Bárbara e Jardim das Orquídeas.

Os dois reservatórios são do tipo semienterrado, de 1,5 milhão de litros cada um. Aproveitando a intervenção no local, a equipe técnica do DAE executará a substituição de dois registros.

O DAE solicita a compreensão dos moradores e orienta o uso racional da água das caixas dos imóveis durante o período informado acima. Os telefones do DAE são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e 3459-5910, atendimento das 6 a meia-noite, ou por mensagens pelo WhatsApp: 9.9992.6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas.

