Samsung e Motorola movimentam semana

A Samsung inaugura, nesta segunda-feira (6), a Galaxy Experience, um espaço que convida as pessoas a conhecer todas as novidades e inovações da linha Samsung Galaxy S23 5G*, apresentada no Galaxy Unpacked. O local fica no Shopping Eldorado, em São Paulo (SP), e vai permitir, por exemplo, que as pessoas experimentem a incrível câmera de 200 MP do Galaxy S23 Ultra 5G e o Nightography que agora está também na câmera frontal, permitindo fazer fotos, vídeos e selfies em ambientes com uma ampla variedade de condições de luz1.

“Este ano, pela primeira vez, as vendas dos novos dispositivos Galaxy S23 começam no Brasil junto às vendas globais. É um marco que reforça a importância do mercado brasileiro para a Samsung”, afirma Gustavo Assunção, Vice-Presidente de Mobile Experience da Samsung Brasil. “Como uma forma de retribuir a confiança dos fãs da marca, criamos esse espaço dedicado à nova linha de dispositivos Galaxy, onde propomos ativações e um cronograma de atividades para as pessoas conhecerem todo o poder e impacto que a linha S23 5G e Ecossistema Galaxy são capazes de oferecer”, afirma.

Numa área de 278,57m², as pessoas poderão participar de exposições conceituais interativas, seja por trás da poderosa lente de 200 MP do Galaxy S23 Ultra 5G ou frente as câmeras de selfie com Nightography presentes em toda a linha Galaxy S23 5G. Agora, além de fotos com as lentes traseiras, o Nightography dos S23 5G fazem vídeos e selfies cheias de brilho e nitidez, mesmo em situações em que a iluminação do ambiente não valoriza o objeto ou sujeito fotografado.

Sustentabilidade

A Galaxy Experience permite as pessoas conhecer mais sobre os esforços da Samsung em direção a um futuro sustentável. Para a linha S23, a Samsung aumentou o número de componentes reciclados nos dispositivos, com o Galaxy S23 Ultra 5G trazendo o dobro de componentes reciclados do que a geração anterior2.

Além disso, os novos Galaxy S23 5G também traz uma maior variedade de materiais reciclados do que qualquer outros smartphone Galaxy, incluindo alumínio e vidro reciclados pré-consumo e plásticos reciclados pós-consumo provenientes de redes de pesca descartadas, barris de água e garrafas de tereftalato de polietileno (PET).