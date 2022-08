Os ex-prefeitos de Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PSDB) e Manoel Samartin estão no mesmo barco para as eleições deste ano e devem repetir a dobrada que foi derrotada pelo prefeito Leitinho (PSD) em 2020. O candidato de Bill e Mané em 2020, Dr Lourenço, também parece seguir no projeto.

O trio esteve no lançamento da campanha pela reeleição do deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) que deve fazer dobrada em Nova Odessa com o deputado federal de Americana Vanderlei Macris (PSDB). Para 2024, o nome a ser lançado deve ser mesmo o de Bill, com apoio de Samartin e talvez com Dr Lourenço de vice.