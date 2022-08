O escritor anglo-indiano Salman Rushdie, de 75 anos, foi esfaqueado no palco de um evento em Nova York, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira. Defensor da liberdade de expressão, a obra de Rushdie fez com que ele se tornasse alvo de ameaças de morte no Irã desde a década de 1980.

Vencedor de diversos prêmios literários, foi atacado durante uma conferência na Instituição Chautauqua, em Nova York. Segundo a agência Associated Press, um repórter testemunhou um homem socando ou esfaqueando Rushdie no palco. Rushdie foi levado de helicóptero até o hospital e sua condição é desconhecida, de acordo com a polícia local. O autor já recebeu ameaças de morte por seus escritos.

Salman Rushdie foi levado de helicóptero a um hospital e o homem suspeita do ataque foi mantido sob custódia da polícia. Ele também teria atacado outro participante da palestra, que foi com ferimentos leves.