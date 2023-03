Com salário de R$39 mil, Senadores decidem trabalhar apenas três dias por semana

Semana mais curta? Os Senadores da República optaram por alterar a jornada de trabalho em Brasília, segundo apurou o jornal Estadão.

A mudança determina apenas três dias de trabalho na semana, com votações de projetos as terças, quartas e quintas-feiras.

Além disso, a última semana do mês será para avaliação de pautas não deliberativas (consideradas mais tranquilas), não exigindo a presença de um senador e permitindo participação remota.

Atualmente, o salário de um senador é de R$ 39 mil, porem o valor aumentará para R$ 41 mil a partir do próximo mês. O reajuste foi definido no fim do ano passado.

