Após o período de pandemia, é possível notar o aumento de preços em itens básicos. Atualmente, um colaborador que recebe um salário mínimo chega a comprometer mais de 60% do seu ganho para a compra da cesta básica, segundo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A pressão sobre o orçamento doméstico vem refletindo também na escolha profissional para uma vaga de emprego. De acordo com a Pesquisa de Profissionais Brasileiros, realizada pela Catho, marketplace de tecnologia que conecta empresas e candidatos, 41% dos respondentes chegam a recusar uma oferta de emprego por remuneração insuficiente.

Confira a lista de motivos:

Remuneração insuficiente 41% Muito longe da minha residência 28% Não gostei das atividades ou do conteúdo do trabalho oferecido 14% Benefícios insuficientes 7% Não oferecia plano de carreira 5,5% Não tenho uma boa imagem da empresa 3% Nível hierárquico inferior ao que eu ocupava anteriormente 1,5%

O levantamento também apontou que, entre homens e mulheres, os motivos para a recusa da proposta são diferentes: A maioria das mulheres (34%) afirmam recusar propostas de emprego devido à distância entre o trabalho e a residência. Já para 41% dos homens, a escolha está atrelada ao lado financeiro. Para ambos, não gostar das atividades ou do conteúdo do trabalho aparecem em segundo lugar como motivo para recusa de um emprego (14% mulheres e 12% homens).

Por outro lado, 32% dos entrevistados afirmam conseguir elevar a oferta inicial do contratante em 11 a 20%. Tal feito é conquistado por colaboradores em cargos diversos, são eles: analistas (40%), cargos operacionais (motorista, operador de máquinas, costureira – 21%) e consultores (15%). Outros 23% revertem a oferta de 1 a 10%, neste caso os assistentes (35%) são os principais responsáveis por conseguir um salário melhor.

Confira o ranking com as porcentagens de aumento de salário a partir da oferta inicial:

% de respondentes % de aumento salarial 32% 11% a 20% 23% 1% a 10% 21% 21% a 30% 10% 31% a 40% 8% 41% a 50% 6% Mais de 50%

“A pesquisa revela os desafios do cenário econômico e também aponta para a forma como os profissionais vêm observando o real valor do seu trabalho, incluindo todos os investimentos feitos em estudos, fazendo com que o candidato peça o aumento da proposta salarial inicial feita pelas empresas durante o processo seletivo. Uma das estratégias adotadas é a revisão dos benefícios como meio de compor a remuneração total do colaborador, com destaque recente para ações focadas em saúde e bem-estar” comenta Carolina Tzanno – Gerente Sênior de Recursos Humanos da Catho.

