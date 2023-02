2º rodada – UAB x Rio Branco EC (29-30/04)

3º rodada – FC SKA Brasil x Rio Branco EC (06-07/05)

4º rodada – Rio Branco EC x Colorado Caieiras (13/05)

5º Rodada – Amparo AC x Rio Branco EC (20-21/05)

6º Rodada – Paulista FC x Rio Branco EC (27-28/05)

7º Rodada – Rio Branco EC x UAB (03/06)

8º Rodada – Rio Branco x EC SKA Brasil (10/06)

9º Rodada – Colorado Caieiras x Rio Branco FC (17-18/06)

10º Rodada – Rio Branco EC x Amparo AC (24/06)

Joelhos e panturrilhas costumam ser os mais afetados devido à falta de condicionamento físico

No verão, os exercícios físicos ao ar livre são favorecidos pelas temperaturas mais elevadas, os dias são mais longos e os espaços públicos passam a ser mais convidativos e despertam maior interesse. Também é uma forma de prevenção às doenças, propiciando aumento da capacidade respiratória, circulatória e da densidade óssea. Além disso, mantém a saúde mental em dia, pois garante a sociabilidade, diminui o estresse e a ansiedade, contribui para a criatividade e para a memória, promove a autoconfiança e a autoestima.

No entanto, as pessoas que não estão habituadas podem sobrecarregar as articulações se não forem bem orientadas. “As lesões durante a prática esportiva podem ser minimizadas por meio de adequações no treinamento e uso de recursos que cuidem dos músculos e articulações. É preciso uma boa avaliação física, exercícios de alongamento, aquecimento e estar consciente dos esforços para a prevenção e cuidados de lesões”, afirma Caroline Wagner, Fisioterapeuta que atua na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Mercur.

A Mercur, empresa das áreas da saúde e educação, busca constantemente a melhoria dos seus produtos e soluções. Para isso, ouve as necessidades das pessoas. A partir do diálogo com clientes e consumidores, a empresa traz três novos produtos da Linha de Atividade Física que auxiliam na prevenção e cuidados de lesões musculares para quem começou a praticar, ou já tem por hábito, as atividades físicas com maior frequência:

Panturrilheira Esporte foi desenvolvida para auxiliar na recuperação muscular para a prevenção e tratamento de lesões devido às intensas atividades físicas. Confeccionada em Neoprene, é anatômica, funciona como um isolante térmico: mantém o aquecimento corporal na região, evitando estiramentos e outras lesões. Também protege os músculos e as articulações por meio da compressão ao dar estabilidade e firmeza na região.

A panturrilheira também pode ser usada após a prática esportiva. “O uso do produto durante o período de recuperação melhora a circulação sanguínea e ajuda na remoção do ácido lático (substância produzida pelo próprio organismo durante a realização de exercícios físicos), reduzindo dor, fadiga muscular, inchaço e o risco de lesões”, afirma Caroline. É indicada para estiramentos e distensões na panturrilha, previne lesões recorrentes no retorno às práticas esportivas, uso ortopédico e para práticas esportivas.

Joelheira de Compressão Elástica foi criada para a prevenção de lesões do joelho, propicia estabilidade à articulação. Por ser de tecelagem 3D Knit (técnicas tradicionais de tricô com um sistema inteligente produzido em formato tridimensional), molda-se em diferentes anatomias e gera uma compressão direcionada, reduzindo a dor durante a realização de atividades físicas. É bilateral e a tecelagem exclusiva reduz a fadiga muscular, com tecnologia de absorção de umidade e secagem rápida, promovendo segurança e conforto durante o uso. “O estímulo proprioceptivo gerado pela joelheira, favorece o equilíbrio, o controle estático e dinâmico da articulação, o senso de posição corporal e melhoram a capacidade funcional dos usuários durante o uso do produto. Desta forma, proporciona um movimento mais consciente, auxiliando na prevenção de lesões na região, como tendinites, torções, estiramentos, quedas. “, explica Caroline.

A joelheira também é indicada para os processos degenerativos e inflamatórios, como condromalácia patelar, artrose, artrite, entre outros; e para quem tem tendinites, lesões meniscais e ligamentares. “A condromalácia patelar é caracterizada pela degeneração da cartilagem articular da patela e esta afeta, em maior incidência, as mulheres. O uso da joelheira nesses casos, aumenta a área de contato da patela com o joelho, reduzindo a pressão na região e aliviando a dor.”, exemplifica a Fisioterapeuta.

Faixa de Resistência para Exercícios é ideal para a realização de atividades físicas voltadas ao condicionamento e reabilitação para o fortalecimento muscular. Desenvolvida em tecido elástico e formato circular, está disponível em três apresentações variando a cor, o tamanho e resistência. Permite a realizações de exercícios funcionais, de pernas e braços, de menor ou maior intensidade e pode ser utilizada por pessoas de várias idades. É leve, prática e fácil de guardar e transportar.

“Uma caminhada ou corrida, por exemplo, podem causar sobrecarga nas articulações, por isso necessitam de preparo e acompanhamento. Se a pessoa sentir algum desconforto é importante suspender a atividade e procurar orientação”, finaliza a Fisioterapeuta. Por isso, para o melhor condicionamento físico, a regularidade de prática esportiva é importante e traz benefícios. Para saber mais sobre esses e outros produtos da Mercur que auxiliam na prevenção e cuidado de lesões, acesse: mercur.com.br.